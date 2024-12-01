كيت ميدلتون تشارك رسالة مؤثرة: الحب هو النور في أصعب الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - أيام قليلة وتعود كيت ميدلتون بكامل حيويتها لاستقبال حفلها السنوي الذي اعتادت على استضافته منذ عام 2021 Together at Christmas، حيث تستعد أميرة ويلز لاستقبال أفراد العائلة المالكة وأفراد من المجتمع في الحفل المقرر إقامته يوم 6 ديسمبر الجاري.

كيت ميدلتون توجه رسالة مليئة بالحب والأمل مع اقتراب حفل الكريسماس

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في رسالة صادقة شاركتها عبر حسابات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها والأمير ويليام، موجهة لكل الضيوف البالغ عددهم 1600 الذين سيجتمعون في دير وستمنستر في 6 ديسمبر وأماكن أخرى، أعربت كيت ميدلتون عن شكرها للأشخاص الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل أسرهم ومجتمعاتهم هذا العام، ودعت إلى الحب واللطف والتعاطف.

ويبدو واضحاً من الخطاب الذي شاركته أميرة ويلز- الذي لم تكن كلماته واضحة بشكلٍ كامل- أنها تفكر في أولئك الذين ساعدوها ودعموا أسرتها. ومن كلمات كيت في الرسالة تضمنت أن فترة العطلات هي واحدة من أوقاتها المفضلة في العام، وهي لحظة للاحتفال والفرح. وأضافت: "كما أنها تمنحنا الفرصة للتباطؤ والتفكير في الأشياء العميقة التي تربطنا جميعاً. عندما نتوقف ونبتعد بأنفسنا عن ضغوط الحياة اليومية، نجد المساحة لنعيش حياتنا بقلب مفتوح، بالحب واللطف والتسامح- وهذا هو الكثير مما تدور حوله روح الكريسماس". وكتبت أيضاً: "إن قصة الكريسماس لا تشجعنا فقط على مراعاة الآخرين، بل إنها أيضاً تعكس نقاط ضعفنا وتذكرنا بأهمية إعطاء وتلقي التعاطف، فضلاً عن مدى حاجتنا إلى بعضنا البعض على الرغم من اختلافاتنا. وأضافت: "قبل كل شيء، تشجعنا على التحول إلى الحب، وليس الخوف. الحب الذي نظهره لأنفسنا والحب الذي نظهره للآخرين. الحب الذي يستمع بتعاطف، والحب اللطيف والمتفهم، والحب الذي يتسامح والحب الذي يجلب الفرح والأمل". واستكملت: "هذا الحب هو أعظم هدية يمكن أن نتلقاها... الحب هو النور الذي يمكن أن يضيء، حتى في أحلك أوقاتنا. لدينا جميعاً شيء يمكننا أن نقدمه لبعضنا البعض. كلمات لطيفة أو أذن مستمعة، أو ذراع حول كتف مرهق، أو أن نكون بصمت بجانب شخصٍ ما". وأشادت أميرة ويلز بالأشخاص الملهمين لكيفية توفيرهم الراحة والمشورة والاتصال، وفوق كل شيء أظهروا أن الحب يوحدنا ويقوينا جميعاً.

وقالت: "إن خدمة الترانيم السنوية هي احتفال صادق بكل واحد منكم، وتذكير بأنه في الكريسماس، وعلى مدار العام، يجب علينا جميعاً أن نتألق لبعضنا البعض. لأنه في أوقات الفرح والحزن، نكون جميعاً نوراً لبعضنا البعض".

أما التعليق المصاحب للمشاركة فجاء نصه كالتالي: "رسالة خاصة تعكس أهمية الحب والتعاطف ومدى احتياجنا لبعضنا البعض في الأوقات الأكثر صعوبة. سيتم تقديم هذه الرسالة لكل من الضيوف في خدمة ترانيم الكريسماس معاً في دير وستمنستر وخدمات الترانيم المجتمعية الخمسة عشر في جميع أنحاء البلاد، شكراً لمن حضروا على كل ما يفعلونه للآخرين".

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قصر كنسينغتون يكشف عن استضافة كيت ميدلتون لحفل الكريسماس

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ستستضيف أميرة ويلز حفل الترانيم السنوي المعروف باسم حفل Together at Christmas في دير وستمنستر في لندن يوم الجمعة 6 ديسمبر، وفقاً لقصر كنسينغتون، وهو الاحتفال بالكريسماس.

سيحضر الأمير ويليام إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة المالكة، على الرغم من عدم تأكيد حضور أطفال الزوجين الثلاثة الأمير جورج، 11 عاماً، الأميرة تشارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، حتى اليوم.

خلال الخدمة، سيقرأ الأمير ويليام ونجمة ميشيل دوكري، الممثلة صوفي أوكونيدو، والممثل ريتشارد إي جرانت ترانيم حول موضوع الحب والتعاطف. كما سيحضر المناسبة رياضيون بارالمبيون وأولمبيون، بما في ذلك آدم بيتي.

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