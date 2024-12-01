سمية رضا تروج لمسلسلها الجديد: كل دور يحكي قصة

هكذا ظهرت سمية رضا في كواليس مسلسل "المسار"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - أدخلت الممثلة السعودية جمهورها ومحبيها في حالة من التشويق حول عملها الدرامي الجديد ""، والذي لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة به.شاركت النجمة السعودية سمية رضا متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور من كواليس المسلسل، التي اكتست جميعها بالأبيض والأسود، والتي ظهرت من خلالهاوهي تقرأ سيناريو وورق المسلسل، وصورة أخرى لـ"كلاكيت" العمل، مكتوب عليها اسم العمل وهو "المسار"، وجاء التعليق الذي أرفقته بهذه الصور كاشفاً عن أن قصته سوف تحمل وجبة درامية دسمة، نصه كالتالي: "كل دور يحكي قصة، كل مشهد هو رحلة جديدة".ويضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم، وهم: محمد المنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، فيصل العميري وآخرون، وهو من تأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، ومن إخراج باسم شعبو.يذكر أن آخر المشاركات الدرامية لـ سمية رضا كان من خلال مسلسل "رشاش"، الذي عرض عام 2021، ويتناول العمل قصة "رشاش"، وهو مجرم مارس نشاطاته الإجرامية البشعة خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي في السعودية، ومحاولات رجال الشرطة المضنية للإمساك به وتقديمه للعدالة، وشارك في المسلسل يعقوب الفرحان، خالد يسلم، نايف الظفيري، وآخرون.

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قصر الباشا عمل سينمائي منتظر لـ سمية رضا

على جانبٍ آخر، تنتظر الفنانةعرض فيلم "قصر الباشا" في دور السينما، الذي تم الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية، إذ يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، وهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، صدقي صخر، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، الفنان محمد القس، هيثم زيدان، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج محمد بكير.

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