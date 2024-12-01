لايف ستايلز ستوديوز تستجيب لرغبة أماني السويسي: “لعنيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عن إنتاج أغنية جديدة بعنوان “لعنيك حنيت” بصوت النجمة أماني السويسي، من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

العمل سيكتمل برؤية إخراجية مميزة من توقيع المخرج زياد خوري، الذي سيتولى إخراج الفيديو كليب للأغنية، ما يعزز الترقب لهذا الإصدار الفني.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع انطلق بعد أن نشر موقعنا مقطعاً قصيراً مدته 30 ثانية من الأغنية، ما لفت انتباه السويسي. إثر ذلك، تواصلت النجمة مع المسؤولين في “لايف ستايلز ستوديوز” معبرة عن إعجابها بالمشروع قائلة: “أود أن أطرح صوتي على الأغنية”.

هذا التعاون يجمع بين موهبة السويسي والفريق الموسيقي، إلى جانب رؤية إخراجية مبتكرة من زياد خوري، ليُنتج عملاً يُتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.