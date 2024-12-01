شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل ترقص حافية القدمين في حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الدينارى، أمس السبت، بعد عام من عقد قرانهما في الولايات المتحدة الأمريكية، واحتفلت ثراء بزفافها على البحر وحضره المخرج مجدى الهوارى، ورقصت ثراء حافية القدين مع زوجها وهى في قمة سعادتها، واتسم الفرح بالبساطة والرقة.

وفى سياق آخر تشارك ثراء في مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، وجاى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدً لبدء التصوير قريباً، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

كما تنتظر عرض مسلسل إقامة جبرية مع النجمة هنا الزاهد والمقرر إنطلاقه على منصة Watch it خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث تجسد ثراء خلال أحداث العمل شخصية صديقة هنا الزاهد المقربة "الأنتيم" كما تمتلك مركز لتربية الكلاب

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، حول هنا الزاهد فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، وتعالجها صابرين التى تجسد دور طبيبة نفسية، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى.



ثراء جبيل



ثراء جبيل



ثراء جبيل