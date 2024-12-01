شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ماكبث المصنع" لفريق كلية طب القاهرة يمثل مصر بمهرجان المسرح العربي والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة المشاهدة بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ15، والتي ستنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والجمعية العمانية للمسرح (15) عرضًا من (13) دولة عربية، والمهرجان يقام في الفترة ما بين 9 إلى 15 يناير 2025 في العاصمة مسقط.

تلقت الهيئة العربية للمسرح (175) طلبًا للمشاركة في المهرجان في المسارين، وشكلت لجنة للمشاهدة والاختيار تكونت من: يوسف عايدابي رئيسًا / السودان، وعضوية: جبار جودي / العراق، المخرج خالد جلال/ مصر، الكاتب هزاع البراري/ الأردن، الناقد يوسف الحمدان / البحرين، وقد شاهدت اللجنة الأعمال واختارت وفق المعايير المعلنة في الاستمارة الخاصة بالمهرجان العروض التالية (حسب الترتيب الألف بائي): عروض المسار الأول – تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

1. أسطورة شجرة اللبان. فرقة مزون. سلطنة عمان. عن رواية موشكا لمحمد الشحري/ اقتباس نعيم نور، إخراج يوسف البلوشي.

2. البخارة. أوبرا تونس، قطب المسرح. تونس. تأليف صادق الطرابلسي والياس الرابحي، إخراج صادق الطرابلسي.

3. الملجأ. معمل 612. الأردن. تأليف نجيب نصير وسوسن دروزة، إخراج سوسن دروزة.

4. المؤسسة. مسرح الصواري. البحرين. عن نص أنطونيو باييخو، إعداد عيسى الصنديد، إخراج عيسى الصنديد.

5. بين قلبين. مشيرب للإنتاج الفني. قطر، تأليف طالب الدوس. إخراج محمد يوسف الملا.

6. ريش. شادن للرقص المعاصر. فلسطين. تصميم وإخراج شادن أبو العسل.

7. سيرك. الفرقة الوطنية للتمثيل. العراق. تأليف وإخراج جواد الأسدي.

8. غصة عبور. فرقة المسرح الكويتي. الكويت. تأليف تغريد الداوود. إخراج محمد الأنصاري.

9. كيف نسامحنا؟ مسرح الشارقة الوطني. الإمارات. تأليف اسماعيل عبد الله، إخراج محمد العامري.

10. ماكبث المصنع. فريق كلية طب القاهرة. مصر. عن ماكبث شكسبير، إعداد وإخراج محمود ابراهيم الحسيني.

11. هُمْ. مسرح أنفاس. المغرب. تأليف عبد الله زريقة. إخراج أسماء الهوري.



مهرجان المسرح العربي

أما عروض المسار الثاني فهي:

1. ذاكرة صفراء. فرقة نورس المسرحية. السعودية. تأليف عباس الحايك. إخراج حسن العلي.

2. عد عكسي. المسرح القومي. دمشق. سوريا. تأليف وإخراج موسيقي سامر الفقير، تأليف ودمى وإخراج العرض هنادة الصباغ.

3. نساء لوركا. الفرقة الوطنية للتمثيل. العراق. عن نصوص للوركا، تأليف وإخراج عواطف نعيم.

4. هاجّة (بوابة 52). مسرح الناس. تونس. تأليف دينا مناصرية. إخراج دليلة مفتاحي.

عبر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن اعتزازه بما يمثله مهرجان المسرح العربي بالنسبة للمسرحيين العرب، ووجه التحية للمسرحين العرب ذوي الرؤى الملهمة، وأشار إلى أن مستوى رفيعاً تحلت به عروض كثيرة إضافة للتي تم اختيارها، لكنه أكد أن المهرجان في هذه الدورة يتطلب خمسة عشر عرضاً فقط، والتي لم تكن مهمة اختيارها سهلة في ظل التنافس الشديد، وشكر الأمين العام اسماعيل عبد الله أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار على الجهد الكبير الذي بذلوه والمسؤولية العالية التي تحلوا بها، وأكد أن الاستعدادات مع الشركاء في سلطنة عُمان تسير على أفضل وجه من أجل توفير أفضل الظروف ليقدم المسرحيون إبداعاتهم وعروضهم، التي تسير بالتوازي مع فعاليات فكرية هامة ومميزة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.