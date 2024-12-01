شكرا لقرائتكم خبر عن 65 عامًا على "ليلى بنت الشاطئ".. كيف ساهم الموجي في التلحين مع فوزي لأول مرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد الذكرى الـ 65 على عرض واحد من أهم كلاسيكيات السينما المصرية للمطرب الكبير محمد فوزي، وهو فيلم "ليلى بنت الشاطئ"، الذي أنتج وعرض 1 ديسمبر عام 1959.

وقدم محمد فوزي خلال العمل 7 من أغنياته، منها "أي والله، صعبان علي، والشوق، توبة والله توبة، وأصر أن يشاركه الملحن محمد الموجي تلحين بعض أغاني الفيلم، وذلك للمرة الوحيدة في حياة فوزي، حيث كان يلحن أغاني أفلامه كلها بنفسه، وهي أغاني: "الأسمراني - ليه يا قلبي ليه".

وتدور أحداث الفيلم حول الصياد محسن الذى يتمنى أن يتزوج من ليلى ابنة الريس عويس الذى يعمل لديه، وفى يوم من الأيام يفد شاب إلى المدينة بغرض مشاركة الريس عويس فى أعماله، ويعلم هذا الشاب بخطة محسن للزواج من ليلى، فيتسبب في طرد محسن من العمل، وبعدها يتعرف محسن على مطربة شهيرة تعجب بصوته، وتأخذه معها للعمل ضمن فرقتها، ليسطع نجمه، ولكن تتطور الأمور بشكل مختلف، ويحقق محسن رغبته في الزواج من ليلى.

ليلى بنت الشاطئ بطولة محمد فوزي، ليلى فوزي، فايزة أحمد، عباس فارس، ثريا فخري، كمال حسين، وداد حمدي، والعمل من تأليف السيد زيادة، إخراج حسين فوزي.