شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عثمان يحيى حفلا غنائيا في معهد الموسيقى العربية.. 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم معهد الموسيقى العربية، في الثامنة مساء يوم 13 ديسمبر، حفل فرقة شموع للفنان سعيد عثمان، ويقدم عثمان في الحفل باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل، بالإضافة إلى مقتطفات من أعمال كبار الملحنين الذين أثروا الساحة الفنية.

الفنان سعيد عثمان صوليست دار الأوبرا ومطرب متميز بالفرقة القومية للموسيقي العربية، قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، كما لحن لعدد كبير من الفنانين.

وأحيا مؤخرًا المطرب سعيد عثمان فنان الأوبرا ورئيس فرقة شموع، حفلا غنائيا بمعهد الموسيقى العربية احتفالا بذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومرور 99 عاما على ميلاد الموسيقار محمد الموجى.

بدأ الفنان سعيد عثمان الحفل بغناء أغنية "على رمش عيونها" للفنان الراحل وديع الصافي ثم تلاها بأغنية من أروع أغنيات الفنانة سعاد محمد وهي أغنية "وحشتني" ثم أغنية "الليل يا ليلى يعاتبني" لوديع الصافي ثم أغنية "يامال الشام" للفنان السوري الراحل صباح فخري، وأغنية يا خلي القلب ، جبار ،بأمر الحب" وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

ثم قدم مجموعة من الأغنيات منهم "يا خلي القلب ،علي حسب وداد ،بأمر الحب، جبار ،عاش ابن البلد،سافر من غير وداع،حاول تفتكرني ".