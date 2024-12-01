شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الفنان محمود البنا بخير وحالته الصحية جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكى ، نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365 عن الحالة الصحية للفنان محمود البنا، إذ أكد أنه بخير وحالته الصحية جيدة، حيث كان يعانى من آلام شديدة في المعدة وقرح، دخل على أثرها المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن البنا أصبح بصحة جيدة ولكنه يمكث في المستشفى لاستكمال العلاج.

تخرج "محمود البنا" من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1989 وعمل بالمسرح، والتليفزيون، ومن أهم المسلسلات التى شارك بها "عمر بن عبد العزيز" 1995 و"هارون الرشيد" 1997، و"شرف فتح الباب" 2008 و"فض اشتباك" 2013 ومسلسل لن أعيش في جلباب أبى 1996.

"لن أعيش في جلباب أبى" مسلسل اجتماعي مصرى تم إنتاجه عام 1996، وحقق انتشار واسع في كل الدول العربية، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي (نور الشريف) بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة (عبلة كامل) بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب (محمد رياض)، وأربع فتيات (سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة)، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه، وهو من أشهر مسلسلات النجم الراحل نور الشريف الذي تعلق بها الشعب المصري.