شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحصد أغلب جوائز الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية وجائزة للعراق وأخرى للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

حصدت تونس أغلب جوائز الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية في المسابقة الرسمية، فذهبت جائزة التانيت الذهبي لمسرحية "بخارة" إخراج الصادق الطرابلسي - تونس، وجاءت جائزة أفضل نص لمسرحية "بخارة" - تونس، وجائزة أفضل أداء رجالي ذهبت لرمزي عزيز عن مسرحية "بخارة" - تونس، وأيضا جائزة أفضل أداء نسائي ذهبت لمريم بن حسن عن مسرحية "بخارة"- تونس، ومنحت جائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - نجيبة الحمروني لحرية التعبير إلى مسرحية روضة العشاق لمعز العاشوري.

بينما جاءت جائزة التانيت الفضي لمسرحية “بيت أبو عبد الله” إخراج أنس عبد الصمد - العراق، وجائزة التانيت البرونزي لمسرحية "لافيكتوريا" إخراج أحمد أمين ساهل - المغرب، أما جائزة أفضل سينوغرافيا فذهبت لمسرحية "لافيكتوريا" - المغرب.

أيام قرطاج المسرحية تقسم قائمة عروضه على عدة مسارات، منها مسار المسابقة الرسمية والتي تضم 12 عرضًا مسرحيًا منها (رقصة السماء/ تونس، طبيب بعد الموت/ السنغال، البخارة تونس، لعبة النهاية / مصر، العاشق / فلسطين، بين قلبين/ قطر، اتنين بالليل / لبنان، يا طالعين الجبل / الأردن، بيت أبو عبدالله / العراق، لافكتوريا/ المغرب، منطقة حرة / بنين، مسرحية كيف نسامحنا / الإمارات العربية المتحدة).

جدير بالذكر أن الهيئة المديرة للدورة (25) لأيام قرطاج المسرحية، يرأسها محمد منير العرقي المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم، وعضوية كل من: نصاف بن حفصية، مستشارة فنية / مساعدة مدير، عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الإشراف، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني / مدير البرمجة، محمد الهادي بالخير المستشار الفني / مدير تقني، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية والتربصات، غازي الزغباني مستشار فني ومشرف على حفلي الافتتاح والاختتام، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية أقام ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.



تونس تحصد أغلب جوائز الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية