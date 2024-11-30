شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يعلن عن الجوائز الموازية بدورته الخامسة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن جوائز دورته الـ 25، وبدأ حفل الختام بإعلان الجوائز الموازية، منها جوائز الاتحاد العام للفنانين التونسيين، وتكونت اللجنة المحكمة لتلك الجوائز من المسرحي حاتم دربال والصحفية مفيدة خليل.

وجاءت جائزة أفضل ممثلة لنادرة التومي عن مسرحية شكون من إخراج نادرة تومي ومحمد شوقي خوجة، وجائزة أفضل ممثل ذهبت لناجي القنواتي عن مسرحية اعتراف إخراج محمد علي سعيد.

أما جوائز مسرح الحرية، فجاءت الجائزة الثالثة لسجن المدني بأوذنة عن مسرحية فيلوييري، والجائزة الثانية ذهبت لسجن المدني برج الرومي، عن مسرحية مصنع الذكريات، وفاز بالجائزة الأولى سجن النساء بمنوبة عن مسرحية - Game of البنايين.

أيام قرطاج المسرحية تقسم قائمة عروضه على عدة مسارات ومنها مسار المسابقة الرسمية والتي تضم 12 عرضًا مسرحيًا، منها (رقصة السماء/ تونس، طبيب بعد الموت/ السنغال، البخارة تونس، لعبة النهاية / مصر، العاشق / فلسطين، بين قلبين/ قطر، اتنين بالليل / لبنان، يا طالعين الجبل / الأردن، بيت أبو عبدالله / العراق، لافكتوريا/ المغرب، منطقة حرة / بنين، مسرحية كيف نسامحنا / الإمارات العربية المتحدة).

جدير بالذكر أن الهيئة المديرة للدورة (25) لأيام قرطاج المسرحية، يرأسها محمد منير العرقي المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم، وعضوية كل من: نصاف بن حفصية، مستشارة فنية / مساعدة مدير، عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الإشراف، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني / مدير البرمجة، محمد الهادي بالخير المستشار الفني / مدير تقني، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية والتربصات، غازي الزغباني مستشار فني ومشرف على حفلي الافتتاح والاختتام، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية أقام ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.