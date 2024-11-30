شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعلن عن بودكاست "أرجوك بلاش" المتخصص فى الصحة النفسية مع دكتور مهاب ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبودكاست بعنوان أرجوك بلاش مع الدكتور مهاب ماجد، حيث يعرض البودكاست قريباً على صفحات المتحدة، وكتبت المتحدة على صفحتها الرسمية :

مفاهيم كتير في حياتنا اليومية وعلاقاتنا أساسها الصحة النفسية.. استمع إلى حلقات تصحيح مفاهيمك عن العلاقات الزوجية و تربية الأبناء مع "د.مهاب مجاهد" في بودكاست "أرجوك بلاش" على منصات UPodcast.

على أن يتناول مهاب ماجد أمورًا عديدة تخص الصحة النفسية بأسلوبه وطريقته المميزة التى اشتهر بها من خلال حساباته على السوشيال ميديا، وهو ما خلق له جماهيريه كبيره ممن يحرصون على الاستماع له.

ويأتي بودكاست "أرجوك بلاش" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.