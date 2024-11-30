شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعلن عن عرض بودكاست أول الخيط فى عالم الجريمة مع سامح سند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبودكاست بعنوان "أول الخيط" مع الإعلامي "سامح سند"، حيث يعرض على منصات UPodcast، خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت على صفحتها الرسمية: عالم غامض مليء بالتفاصيل والأسرار وقصصه لا تنتهي.. استمع إلى أكثر الحلقات إثارة وغموض من عالم الجـريمة في بودكاست "أول الخيط" مع الإعلامي "سامح سند" على منصات UPodcast.

ويأتي بودكاست "أول الخيط" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.