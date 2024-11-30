فرقة Aespa بين الواقع والإفتراضي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - نجحت فرقةُ الـ K-pop الكوريَّة aespa في تحقيقِ نجاحٍ هائلٍ بزمنٍ قياسي، إذ يتابعها الملايينُ حول العالمِ اليوم بعد تألُّقها في عالمِ الموسيقى الكوريَّة والعالميَّة. ويرجعُ هذا الانتشارُ إلى مفهومِ الفرقةِ المبتكر، ومهاراتِ مغنِّياتها الفنيَّة المتقدِّمة، وعلاقتهن الوثيقةِ بجمهورهن المخلص. وحالياً، تعدُّ aespa واحدةً من أكثر الفرقِ النسائيَّة تأثيراً في الجيلِ الجديد، وتستمرُّ في تقديمِ موسيقى مختلفةٍ، وذات مفاهيمَ مبتكرةٍ، تُلهم المعجبين في كلِّ مكانٍ.



حوار | معتز الشافعي Moetaz Elshafey

المخرج الرئيسي | جو ووتشيول Jo Woocheol

المديران الإبداعيان | لي سوجين Lee Sujin، وبيون غونغ إن Byeon Jeong In

تصوير | تشوي نارانغ Choi Narang

إدارة وتنسيق الإخراج البصري | سونغ يولي Song Yuli وكيم غايونغ Kim Gayoung

تنسيق الأزياء | بارك آنا Park Anna

شعر | يون سيوها Yoon Seoha @Kitts

مكياج | تشو أونبي Cho Eunbee @Kitts

الأظافر | وو سومي Woo Soome @Breathnailz



فرقة Aespa



aespa فرقةُ فتياتٍ كوريَّةٌ جنوبيَّةٌ، شكَّلتها شركةُ الترفيه الكوريَّة الشهيرة SM Entertainment عامَ 2020. تنفردُ الفرقةُ بمفهومها المبتكرِ الذي يجمع بين العناصرِ الواقعيَّة والافتراضيَّة، إذ إن لكلِّ عضوةٍ نسخةً افتراضيَّةً «أفاتار» خاصَّةً بها، ما يُضفي طابعاً جديداً ومميَّزاً على موسيقاهن، وصورتهن العامَّة. أمَّا اسمُ الفرقة aespa، فهو مزيجٌ بين الكلمتَين Avatar وExperience، إضافةً إلى جزءٍ من كلمةِ Aspect أي «وجهة نظر»، ما يعكسُ التوجُّهات المتعدِّدة التي تتبنَّاها في موسيقاها وأدائها. وتتكوَّن الفرقةُ من أربعِ فنَّاناتٍ، هن كاريناKarina ، جيزيل Giselle، وينتر Winter، ونينجنينج Ningning.



دخلت aespa قوائمَ «بيلبورد» العالميَّة يوليو 2022، عندما أصدرت أسطوانةً مطوَّلةً ثانيةً بعنوان «جيرلز»، باعت منها نحو مليونَي نسخةٍ، لتحتلَّ المركزَ الثالث في مخطَّط «بيلبورد». وفي مايو 2023، أصدرت الفرقةُ الأسطوانةَ الثالثة بعنوان «ماي وورلد»، وحقَّقت نجاحاً كبيراً بـ 1.8 مليون طلبٍ مسبقٍ، كما باعت منها مليوناً ونصفَ مليونِ نسخةٍ في اليوم الأول، لتصبح الأسطوانةَ الأعلى مبيعاً في اليومِ الأوَّلِ لفرقةِ فتياتٍ كوريَّةٍ. والآن، تستعدُّ aespa لإطلاقِ ألبومها المصغَّر الخامسِ بعنوان Whiplash.



«الخليج 365» التقت عضواتِ aespa في لقاءٍ حصري لمنطقةِ الشرق الأوسط، فتحدَّثن عن تأثيرهنّ العميقِ في عالمِ الموسيقى، كما كشفن عن جديدهنّ المنتظر في ألبومهنّ المقبل، وتطرَّقنّ إلى علاقتهنّ بجمهورهنّ العربي خاصَّةً، وفي جميعِ أنحاءِ العالم.



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جيزيل

«نود زيارة السعودية ومقابلة جمهورنا في الشرق الأوسط»

جيزيل



Whiplash خامسُ ألبومٍ مصغَّرٍ للفرقة، ماذا يُمكنكن إخبارنا عنه، وعن الأغنيةِ الرئيسة؟



كارينا: يتضمَّن ألبوم Whiplash أغنياتٍ من أنواعٍ موسيقيَّةٍ عدة. بشكلٍ خاصٍّ، تعكسُ الأغنيةُ الرئيسة Whiplash ألوانَ aespa حيث نتقدَّم بشجاعةٍ بناءً على معاييرنا في الفرقة.



كلُّ ألبومٍ يحملُ رسالةً خاصَّةً به. عند تحضير Whiplash، ما الأفكارُ، أو المشاعرُ التي أردتنّ إيصالها لجمهوركنّ عبر الموسيقى والكلمات؟ وهل هناك رسالةٌ، أو موضوعٌ معيَّنٌ، كان من المهمِّ، في نظركنّ، أن يستقبله المستمعون في الألبوم؟



وينتر: في هذا الألبوم، أودُّ أن تركِّزوا بشكلٍ خاصٍّ على الكلمات. الأغنيةُ الرئيسةُ Whiplash، تعكسُ فكرةَ التقدُّم بثقةٍ، ووفقاً لمعاييرِ الشخصِ الخاصَّة، دون التقيُّد بتوقُّعات الآخرين. تحملُ الأغنيةُ جرأةً على إحداثِ التغيير في أي مكانٍ، وآملُ أن تشعروا بهذه الرسالةِ أثناء الاستماعِ لكل الأعمال.



كارينا: بما أننا استعددنا لهذه العودةِ بسرعةٍ كبيرةٍ، كنت متحمِّسةً لمشاركةِ موسيقى جيِّدةٍ مع معجبينا في أقربِ وقتٍ ممكنٍ. هناك أوقاتٌ في الحياة، نشعرُ فيها بالإرهاق، وأحياناً نرغبُ في ترك كلِّ شيءٍ والهروب. أتمنَّى في تلك اللحظاتِ عندما تشعرون بالضغوط، أن تستمعوا إلى Whiplash، وتشعروا ببعضِ الحريَّة حتى لو كان ذلك لفترةٍ قصيرةٍ.



نينينج: أتمنَّى أن تستمتعوا جميعاً بهذا الألبوم، وترقصوا معنا.

كارينا

«أغنية الألبوم الأساسية Whiplash تعبّر عن الشجاعة والإصرار»

كارينا



دعمُ المعجبين العالميين، كان دائماً جزءاً أساسياً من رحلةِ aespa، كيف أثَّر ذلك في تحضيركنّ لهذا الألبومِ المصغَّر، وهل كانت هناك لحظاتٌ خلال ذلك، شعرتنّ فيها بالإلهامِ بسبب حبِّهم؟



جيزيل: أنا ممتنَّةٌ حقاً لكلِّ معجبينا حاملي لقب Mys، والذين أظهروا كثيراً من الحبِّ لأغنيتنا Supernova. بفضلِ هذا الدعم، تمكَّنا من تحضيرِ هذا الألبومِ المصغَّر الجديد بسرعةٍ. الأغنياتُ، والمفاهيمُ في الألبوم رائعةٌ، ومتحمِّسةٌ للتفكيرِ في مدى حبِّ معجبينا لها. بشكلٍ خاصٍّ، تمَّ تحضيرُ الألبوم مع شعورٍ عميقٍ بالامتنانِ لجمهورنا في كلِّ العالم، لذا أتمنَّى أن تستمعوا إليه كثيراً.



الفيديوهاتُ الموسيقيَّة جزءٌ أساسٌ من هويَّة aespa، وغالباً ما تتميَّز بعناصرَ بصريَّةٍ، ورقصاتٍ جميلةٍ. ما السرُّ وراءَ العمليَّة الإبداعيَّة في الفيديو الموسيقي لـ Whiplash؟ وما النقاطُ الأساسيَّة التي يجبُ الانتباه لها؟



كارينا: في هذا الفيديو الموسيقي، أعتقدُ أن حركاتِ الكاميرا المميَّزة، والتصاميم، هي الأكثر بروزاً. هذا شيءٌ، لم ترونه في أعمالنا السابقة، وبالانتباه إلى هذه التفاصيل، ستستمتعون بالفيديو الموسيقي بشكلٍ أكبر.



نينينج: أحببتُ التصاميم خلال تصويرِ الفيديو الموسيقي، خاصَّةً الملابسَ المموَّهة، والمكياجَ البرونزي. كانت رائعةً حقاً. أنا متحمِّسةٌ جداً كي يرى الجميع هذا الجانب الجديد منَّا. عملنا بجهدٍ على الرقصاتِ أيضاً، لذا تأكَّدوا من مشاهدتها في الفيديو الموسيقي.



جيزيل: لم أشاهد النسخةَ النهائيَّة من الفيديو الموسيقي حتى الآن، لذا لست متأكِّدةً من التفاصيلِ تماماً، لكنْ أعتقدُ أن الجزءَ الذي نُغني فيه Whip whip lash، سيكون من أكثر اللحظاتِ التي تعلقُ في الذاكرة. هذه العبارةُ نفسها، تحمل كثيراً من الطاقةِ والإيقاع، ما يجعلها نقطةً بارزةً، سيركِّز عليها المعجبون.



وينتر: الفيديو الموسيقي بسيطٌ، لكنَّه يحتوي على سحرٍ خاصٍّ. رسالتنا نعبِّر عنها بدقَّةٍ، سواءً من خلال الإخراجِ العام، أو الخلفيَّاتِ، أو الموسيقى.



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نينينج

«أحببت تصاميم الملابس المموهة والمكياج البرونزي خلال تصويرِ الفيديو الموسيقي»

نينينج



بالنظرِ إلى تصميمِ الأزياء في Whiplash، هل كانت هناك ملابسُ، أو إكسسواراتٌ، أو مظهرُ مكياجٍ، ألهمكن بشكلٍ خاصٍّ. إذا كان هناك مظهرٌ معيَّنٌ من هذا الألبوم، لفتَ انتباهكن، وارتبطَ بأسلوبكن الشخصي، فهل يمكنكن تقديمه لنا؟



جيزيل: إحدى الإطلالاتِ المفضَّلة لدي من إعلانِ Whiplash الزيّ الأسودُ بالكاملِ الذي ارتديناه. كان هناك جمعٌ مميَّزٌ بيننا في اللونِ الأسود، خاصَّةً مع أحمرِ الشفاه الجريء باللونِ نفسه. لقد خلق ذلك أجواءً فريدةً وقويَّةً. شعرتُ بأنه مميَّزٌ، ومختلفٌ عمَّا قدَّمناه من قبل، وهو بالتأكيد من الإطلالاتِ المفضَّلة لدي بشكلٍ عامٍّ.



نينينج: كنت متحمِّسةً كثيراً للزي المموَّه الذي ظهرَ في الفيديو الموسيقي. في البداية، كنت أشكُّ في كيفيَّة توافقِ التمويه مع مفهومِ Whiplash، لكنْ عندما رقصنا أمام الخلفيَّة البيضاء، تجمَّعت كلُّ العناصرِ معاً بشكلٍ مثالي. الإضاءةُ، والمكياج، عزَّزا الإطلالةَ الكاملة، ما جعلها جاذبةً بصرياً. وإضافةً إلى الإكسسواراتِ الذهبيَّة، أضفتُ لمسةً جديدةً وعصريَّةً إلى الزي، وكنت سعيدةً جداً بالنتيجة.



أكملت aespa أخيراً جولةً مذهلةً، قرَّبتكن أكثر من المعجبين حول العالم. ما أكثرُ اللحظاتِ التي لا تُنسى، أو المؤثِّرة بالنسبةِ لكن في هذه الجولة، وهل هناك شيءٌ معيَّنٌ يلهمكن خلال العروض؟



وينتر: إحدى اللحظاتِ التي لا تُنسى بالنسبةِ لي، كانت أثناء أداءِ أغنيتنا الأخيرةِ في الحفل، وهي Melody. في الواقع، عندما أدَّيناها، كان في مقدوري رؤيةُ معجبينا MYs بوضوحٍ في الحشد. كانت تلك اللحظةُ سحريَّةً حقاً. رؤيةُ وجوههم، والشعورُ بطاقتهم، ومشاركةُ تلك اللحظةِ معاً، تلك مشاهدُ، ومشاعرُ، تبقى معي دائماً. رؤيةُ المعجبين يغنُّون معنا، ويشاركوننا الفرحة أمرٌ سأعتزُّ به في كلِّ وقتٍ.

وينتر

«رؤية المعجبين يغنون معنا، ويشاركوننا الفرحة أمر سأعتز به في كل وقت»

وينتر



علاقتكن بالمعجبين في جميعِ أنحاءِ العالم قويَّةٌ للغاية. كيف تحافظن على التواصلِ مع MYs في كلِّ مكانٍ؟



وينتر: أخيراً، بينما كنا في الجولة، أتيحت لنا فرصةٌ رائعةٌ لمقابلةِ المعجبين في بلدانٍ مختلفةٍ. عندما لا نكون في جولةٍ، نستخدمُ تطبيقاتٍ مثل Weverse، وBubble للبقاءِ على اتِّصالٍ مع معجبينا MYs. إنها وسيلةٌ رائعةٌ لنشاركهم التحديثات، ونظلَّ على علاقةٍ معهم حتى عندما نكون بعيدين عن بعضنا.



ما وجهاتُ السفرِ التي تحلمن بزيارتها في الشرقِ الأوسط؟



جيزيل: نودُّ الذهابَ إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة، وزيارةَ مدينةِ دبي الإماراتيَّة مجدَّداً، وتجربةَ الأطعمةِ الشرقيَّة.



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