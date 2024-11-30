قبل انطلاقه بأيام.. نفاد تذاكر فيلم ضي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الشركة المنتجة: سعداء بنفاد التذاكر مبكراً

تفاصيل رحلة "ضي" في برنامج The Voice

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لفيلمالذي سيفتتح فعاليات الدورة الرابعة من، والمقرر انطلاقها في مدينة جدة التاريخية، خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل، عن نفاد تذاكر العرض الثاني للفيلم بالمهرجان، وذلك قبل انطلاقه بنحو أسبوعٍ كامل.وقالت الشركة المنتجة، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "سعداء بأن يكون العرض الثاني لفيلم ضي - سيرة أهل الضي، محجوز بشكلٍ كامل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي قبل بدء المهرجان بأسبوع"، حيث سيكون العرض العالمي الأول للفيلم، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 5 ديسمبر.وكانت الأيام الماضية، قد شهدت طرح البرومو الدعائي الأول للفيلم، حيث ظهر الشاب "" المُصاب بمرض المهق، وهو عائد من رحلته في برنامج المسابقات الشهير "The Voice"، ويحمل على كتفه العديد من التحديات والمعوقات التي تقف أمام حلمه في الغناء والشهرة، إلا أنه يواجه إحباطات من بعض المُحيطين به، باستثناء شخصية وحيدة، التي تؤمن به وبموهبته، إلى أن يصل للبر الآخر.

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أبطال فيلم "ضي"

الفيلم الذي سيُعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها. ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور، والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.

ويحكي الفيلم قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلةً مليئةً بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.

4 سنوات من التحضير والتصوير

وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن كواليس الفيلم في وقتٍ سابق، موضحة أن الإعداد للفيلم وتصويره استغرق نحو 4 سنوات، وجرى تصويره برؤية مدير التصوير عبدالسلام موسى في نحو 50 موقعاً مختلفاً في محافظات مصر، وهو ما جعل رحلة تصوير العمل شاقةً ومرهقةً.

وأضافت الشركة: "الفيلم من إنتاج شركات بلو برنت، سينرجي، فيلم سكوير، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، بالإضافة إلى سيني ويفز، بينما تتولى شركة أورينت توزيعه خارجياً".

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.



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