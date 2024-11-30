ميرنا نور الدين تتالق بلوك كاجوال رائع من Chanel..و سعر خيالي لحقيبة يدها من Dior

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال بغاية الاناقة، حيث كانت ترتدي توب باللون الأسود من Chanel، مع سروال اسود ضيق، و في قدميها إنتعلت حذاء اسود عالي من Chanel أيضاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وحملت ميرنا بيدها حقيبة من دار أزياء Dior، وصل سعرها إلى 59000 يورو.

وكانت نشرت ميرنا نور الدين صوراً من كواليس تصوير مسلسلها "الحشاشين"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ووجهت رسالة شكر بعد الإنتهاء من تصوير هذا العمل، وقالت: "بعد سنتين تصوير .. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم، كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا، شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبدالرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا، شكر كبير للنجم الكبير كريم عبدالعزيز علي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا، مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، إلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله، الحمدلله".

