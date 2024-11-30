شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان "القاهرة للسينما الفرنكوفونية" يشيد بالفيلم الفلسطينى "دبكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال فيلم "دبكة" إعجاب الجمهور خلال عرضه اليوم، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بدارالأوبرا المصرية.

وقد شهد الفيلم إقبالا جماهيريا ضخما من قِبَل جمهور المهرجان، وأشادوا بمستوى الفيلم الوثائقى الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية، والذى يتناول قصصا حقيقية للأهالى فى غزة من انقطاع الكهرباء، ونقص المياه، وصعوبة الحياة تحت الحصار، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل فى فلسطين عن أحداث حقيقية، وهو إنتاج وإخراج مصرى للمخرجة ألفت عثمان.

وقال د. ياسر محب رئيس المهرجان، إن الدورة الرابعة تدعم القضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك من خلال عرض 14 فيلما قصيرا، عن الأحداث فى غزة، فى عروض عالمية اولى ضمن فعاليات المهرجان.

وأشاد بمستوى فيلم "دبكة" وبإعجاب الجمهور به، خاصة أن هناك عددا من الحضور الشباب من فنانى المستقبل، الذين حضروا خصيصا للتعرف على التجارب الجديدة فى السينما الفرنكوفونية، والمهرجان مهتم بنقل التجربة السينمائية الفلسطينية لتكون صوت الفن للعالم فى دعم القضية.

وأضاف: إن الدورة الجديدة تستهدف الاحتفاء يوميا بالشعب الفلسطيني البطل، لأنها تقام في ظل حروب إقليمية وتوترات سياسية غير مسبوقة، مؤكدا أن دعم فلسطين هو أمر طبيعي لأنها في وجدان الشعب المصري.

وتابع: إن المهرجان يتميز هذا العام بإفراد مساحة لعروض السينما الفلسطينية والتي تنقل صورة الحياة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية، إيمانا بدور الثقافة ووجوب اتساقها مع ما يحدث في العالم ولتقوم بدورها المنوط في التوعية والتوجيه والتأثير في الرأي العام وتمارس تأثيرها على الصعيد الإنساني.

وأكد محب اهتمام إدارة المهرجان بعرض فيلم فلسطينى قبيل كل فعالية، ضمن خطة المهرجان لدعم الاشقاء الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية، طوال أيام المهرجان.



دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور فـالقاهرة للسينما الفرنكوفونية



دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور فـالقاهرة للسينما الفرنكوفونية