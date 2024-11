شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل بول ووكر.. نجم هوليود الذى خلف صدمة كبيرة برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ30 من نوفمبر مع ذكرى رحيل بول ووكر الذى اشتهر بعدة أعمال أبرزها بطولة سلسلة أفلام Fast & Furious، وخلال السطور التالية نتعرض إلى الممثل الراحل من خلال عدة معلومات عن مسيرته الفنية الذى بدأها عام 1986 من خلال الفيلم الكوميدى والخيال العلمى Monster in the Closet، والذى قام ببطولته دونالد جرانت، دينيس دوبارى، كلود أكينز، ومن تأليف وإخراج بوب دهلين.

ثم قدم العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل CBS Schoolbreak Special والذى بدأ عرضه من 1984 وحتى 1996، والمسلسل الكوميدى The Boys Are Back فى 1994، من بطولة هال ليندن، سوزان بليشيت، جورج نوبيرن، وفى الفترة من 1994 وحتى 2003 شارك فى العديد من حلقات مسلسل Touched by an Angel.

ثم جاءت انطلاقته الحقيقة عبر سلسلة The Fast and the Furious التى قدم أول فيلم فيها فى 2001، وشاركه فى بطولته فين ديزل، جوردانا بروستر، ميشيل رودريجيز، وهو فيلم أكشن جريمة وغموض.

أيضًا قدم الجزء الثانى من السلسلة فى 2003 بعنوان 2 Fast 2 Furious، وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات عالية.

وبعدها انطلق ليقدم العديد من البطولات فشارك فى بطولة Running Scared، فى 2006، مع كاميرون برايت، تشاز بالمينتيرى، فيرا فارميجا، كاريل رودن وهو فيلم أكشن جريمة، من تأليف وإخراج واين كرامر.

وبشكل صادم انتهت مسيرة بول الفنية فى 2013 من خلال Furious 7 الذى بدأ تصويره ولم يكمله بسبب الحادث الذى تعرض له وأدى لوفاته، ولم يخرج الفيلم للنور إلا فى 2015.

كما أعلنت غرفة تجارة هوليوود فى وقت سابق أن الممثل العالمى الراحل بول ووكر، والمغنية الراحلة جينى ريفيرا، سيتم تكريمهما بنجوم فى ممشى المشاهير فى هوليوود عام 2023، وحسب ما نشره موقع deadline، تم الكشف عن النبأ فى بيان أعلن عن تكريم أكثر من عشرين شخصًا العام المقبل.