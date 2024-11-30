شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يكشف صورة من كواليس فيلم الأرض السوداء ويعرض في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كريم عبد العزيز عن صورة من كواليس فيلم الأرض السوداء، والذى يقوم بتصويره حاليًا من إخراج بيتر ميمى، إذ أعلن عن موعد طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، وجمعت الصورة كلاً من كريم عبد العزيز وياسمين صبرى وإياد نصار وعصام السقا والمخرج بيتر ميمى وأحمد غزى.



كريم عبد العزيز

فيلم الأرض السوداء من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة، وتجسد ياسمين صبرى خلال الأحداث، شخصية غواصة تعيش فى الجونة وهى فتاة قوية وشديدة وتجمعها المواقف بالنجم كريم عبد العزيز ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك فى إطار تشويقى لايت.

فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، ومقرر عرضه في صيف 2025، وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وتجسد ياسمين فى الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

فيلم بيت الروبى آخر أعمال كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.