جيني كامل تكشف عن وصيتها.. ما علاقة طليقها أمير طعيمة؟

جيني كامل تثير الجدل بمنشور

الحكم ضد جيني كامل

تفاصيل الواقعة

زواج أمير طعيمة بعد شهرين من طلاقه

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أثارت السيدة جيني كامل طليقة الشاعر الغنائيالجدل بمنشور لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".نشرت جيني كامل طليقة أمير طعيمة عبر حسابها على "فيسبوك"، منشوراً أثارت به جدلاً كبيراً، جاء فيه: "بإذن الله جلسة الاستئناف الجزء الأخير من شهر يناير 25، حاجتين الأولى من هنا للجلسة مرفوض التنازل من الطرف الآخر".وأكملت كامل: "الثانية لو توفاني الله أمير لا يمشي في جنازة ولا ياخد عزاء ودي وصية، أستغفر الله العظيم".كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكماً بحبس السيدةشهرين، بالإضافة إلى تغريمها 1000 جنيه، وذلك في القضية التي رفعها طليقها، والتي اتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير ضد زوجته الممثلة التونسية يسرا الجديدي التي أعلن الزواج منها في شهر يونية الماضي.يمكنك قراءة: طليقة أمير طعيمة تعلن زواجه من نجمة مسلسل العتاولة: بلغتني بنفسهاكانت مشادة كلامية قد نشبت بينوطليقها الشاعر الغنائي والمنتجبعدما علمت الأولى بوجود أمير طعيمة مع زوجته الجديدة يسرا الجديدي في منزل بالتجمع الخامس، وعلى الفور توجهت جيني كامل إلى المنزل ودخلت في مشادة مع أمير طعيمة الذي اضطر لإبلاغ الشرطة، واتهم جيني كامل بالسب والقذف والتشهير.وأعلنتفي شهر يناير الماضي طلاقها رسمياً من زوجها الشاعر والمنتج أمير طعيمة، وذلك خلال منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت فيه: "تم الطلاق الرسمي وليس الانفصال، سيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي، وله الود والتقدير" وتجاهل طعيمة الرد أو الإعلان عن الطلاق.بعد طلاقه أعلن زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي، وذلك من خلال نشر عدد من الصور مع زوجته الفنانة التونسية يسرا الجديدي على حسابه بموقع إنستغرام، خلال جلسة تصوير يوم زفافهما أمام الأهرامات، وعلق عليها قائلاً: "يوم لا يُنسى.. 24/4/2024"؛ ليتضح من خلال التعليق أن الزواج تم منذ شهرين، وبعد مرور شهرين أيضاً من انفصاله عن جيني كامل زوجته السابقة.فتاة تونسية دخلت مجال التمثيل عام 2023، شاركت لأول مرة في مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، الذي عُرض شهر رمضان 2023، وجسدت دور "ياسمين الحوت" ابنة خالد زكي، وفي العام التالي شاركت في مسلسل "العتاولة" مع أحمد السقا وطارق لطفي، وجسدت دور زوجة باسم سمرة.وتشارك يسرا الجديدي مؤخرًا بمسلسل "نقطة سوده" بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي.يمكنكم متابعة يسرا الجديدي.. من هي زوجة أمير طعيمة الجديدة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».