تغيير اسم مسلسل أحمد مكي في رمضان 2025.. إليكم التفاصيل

"الغاوي" بدلاً من "عين شمس"

"الكبير أوي 8" أحدث أعماله التلفزيونية

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عودة "مكي" للسينما بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - يواصل الفنان، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد، الذي يُشارك به في، تمهيداً لانطلاق التصوير في شهر ديسمبر المُقبل، حيث يبتعد في تلك التجربة الدرامية عن الكوميديا تماماً.وقررت الشركة المنتجة لمسلسل أحمد مكي الجديد، تغيير اسم العمل الذي كان يحمل في البداية اسم "عين شمس"، ليكون اسمه "الغاوي"، وذلك حسبما أعلن المخرج ماندو العدل، خلال الكشف عن "كاستينج" المسلسل، وبحثه عن طفل في عمر 7 أو 8 أعوام، وممثلين من جميع الأعمال.ولا زال المخرج ماندو العدل، الذي تولى مسؤولية المسلسل، بعد اعتذار المخرج أحمد صالح مؤخراً، يتابع التحضيرات الخاصة بالمسلسل وتسكين بقية الأدوار ومعاينة أماكن التصوير، بالتزامن مع مواصلة السيناريست هاني سرحان، كتابة العمل، حيث انتهى من كتابة الحلقات الأولى.وكان، قدّم مسلسل الكبير أوي 8 فى موسم دراما رمضان الماضي 2024 وشارك في بطولته رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج أحمد الجندي.يُذكر أنّ المنتجة، قد تعاقدت قبل عدة أشهر مع الفنانعلى بطولة فيلم جديد؛ لتُعيده إلى شاشة السينما بعد غياب استمر لمدة 11 عاماً، منذ فيلم "سمير أبوالنيل" الذي عُرض عام 2013، وكان من المقرر انطلاق التصوير مطلع العام الجاري، إلا أن المشروع شهد عدة تأجيلات، على أن تستكمل الشركة العمل على الفيلم خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع بقية الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».