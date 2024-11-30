تامر حسني يُحذر من النصب باسمه ويلجأ للقضاء.. اعرفوا القصة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - حذر الفنان تامر حسني من النصب باسمه من قبل حملة مجهولة وأكد على اتخاذه الإجراءات القانونية ضدها، مؤكداً أنها ليست تابعةً له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

تامر حسني يُحذر من النصب باسمه

شارك الفنان تامر حسني من خلال خاصية "الستوري" بحسابه على "إنستغرام" وحذر من حملة مجهولة تسعى للنصب باسمه من أجل جمع التبرعات، وكتب تامر: "إللي عامل البوست وحاطط الرقم ده، للأسف كذاب وحتى مستأذنيش.. والله أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب، وأنا غير مسؤول عن أي بوست مش أنا إللي منزله، وفي أي حالة زي كده يا ريت ترجعوا لحساباتي الشخصية أول حاجة".

وأضاف تامر حسني: "أكيد هاخد إجراء قانوني ضد إللي عمل كده، يا ريته بجد كلمني لأني كنت هوافق فوراً أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلاً.. يا ريت لو في حالياً أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل إللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين؛ يتواصلوا معايا في أسرع وقت شكرا".

منشور تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستغرام

تامر حسني متأثراً بوفاة محمد رحيم

من جهة أخرى سيطرت حالة الحزن على تامر حسني بعد وفاة صديقه الملحن محمد رحيم، والذي يحرص منذ وفاته على مشاركة أغانيه ونعيه بكلمات مؤثرة.



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تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت" وينتظر عرضه

في سياق آخر انتهى الفنان تامر حسني مؤخراً، من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، ومن المُقرر أن يدخل العمل غرف المونتاج، تمهيداً لطرحه في دور العرض قريباً، تحديداً ضمن موسم أفلام عيد الفطر كما أكد تامر، وحسبما علمت "الخليج 365"، حيث يأتي ذلك بعد أسابيع طويلة من التحضير والتصوير.

ويتضمن فيلم تامر حسني الجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".

فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرون، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

كما انتهى تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.



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