خاص بالفيديو- رسالة خاصّة من محمد أنور لـ محمد سلام عبر “الخليج 365” بعد أزمتهما بسبب مسرحيّة “زواج إصطناعي”

عبّر الممثّل المصرّي، محمد أنور، في لقاء خاص مع موقع “الخليج 365”، على هامش تكريمه ضمن ملتقى التميّز والإبداع العربي، عن سعادته بالتكريم لافتاً أن العام ٢٠٢٤، كان ناجحاً جداً بالنسبة إليه وفيه محطات جميلة، خصوصاً بعد نجاح مسلسله “ديبو” وأخرى سيئة، مؤكداً ان الأيام لا يمكن ان تكون جميلة بمُجملها، فالصعب نتعلّم منه. وأضاف”أنور” انه يحمد الله على كل شيء سواءً الجيّد او السيّء. (http://www.instagram.com/p/DC_YCYPIq4g/)

وفي سيّاق الحديث عن مشاركته في مواسم الرياض المُتعاقبة، قال “أنور”، أّنه يشارك في موسم الريّاض منذ بداياته وقد لمس تطوّر الموسم على مدار السنوات، معرباً عن دهشته بالتطوّر الكبير لـ “البوليفارد” وهذا أمرٌ مشرّف للوطن العربي بأكمله، بحسب تعبيره.

كما عبّر “أنور”، عن إعجابه برؤية ومقابلة نجوم العالم أجمع في موسم الرياض الذي جعل العالم قرية صغيرة.

ورداً على سؤال، عن مسلسله الناجح “ديبو”، قال “أنور”، أنّه لم يكن يتوقّع هذا النجاح الهائل للمسلسل وأنّه سعيد جداً بذلك.

كما كشف لـ “الخليج 365”، انّ التحضيرات إنطلقت للجزء الثاني من المسلسل وسيكون أكبر وأضخم بمشاركة نجوم جُدد وضيوف شرف.كما أشار أنه يحضّر لمشاريع تلفزيونيّة وسينمائيّة، لكن الأمور لم تتضّح حتى اللّحظة.

وعن تحضيراته لشهر رمضان المُقبل، قال انّ المتَّفق عليه حتى الأن هو مسلسل “ديبو”.

ورداً على سؤال، عن مساندة المُمثّلين الكبار له ودعمه في أعماله مثل بيومي فؤاد وأمير كرارة، قال “أنور”، انّه يحمِد الله أن زملائه في المهنة يُحبونه وجميع النجوم وقفوا الى جانبه في “ديبو” وهذا شرفٌ كبير له، لأنّه يكسب من شعبيّتهم ونجوميّتهم.

من جهة أخرى، أكّد محمد أنور، أنّ جميع نجوم مسرح مصر يقفون الى جانب زينة أشرف عبد الباقي ويدعمونها في العروض الأولى لفيلمها الجديد “مين يصدّق”، لأنه فعلاً فيلم جميل جداً وعظيم ويستحق الدعم، كأول تجربة لها في عالم الإخراج .

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وفي تصريح حصري لـ “الخليج 365”، وجّه محمد أنور، رسالة خاصة لزميله محمد سلام، الذي يعود بعد غياب في مسلسل “كارثة طبيعيّة”، بعد مشكلة إعتذاره عن مسرحيّة “زواج إصطناعي”، في موسم الرياض، بسبب تضامنه مع أحداث غزّة وحلول “أنور”، بديلاً عنه، ما سبّب شرخاً بين الممثّلين وجمهورهما وفي رسالته قال محمد أنور ، أنّه سعيد بعودة محمد سلام، في مسلسل جديد هذا العام، لافتاً انّ”سلام”، كان من المفترض ان يشارك كضيف شرف في مسلسل “ديبو”، لكن الظروف لم تسمح بذلكةووعده بأن يشارك في الموسم الجديد.

كما بارك “انور”، لـ “سلام” على مسلسله الجديد، داعياً الله ان يُكرمه مؤكداً، انه شخصياً من جمهوره الذي ينتظر المسلسل بفارغ الصبر.