هل تقبل عائلة الراحل محمد رحيم المشاركة في فيلم وثائقي عن حياته؟

كشف المخرج علي العلي، أنّه اقترح على أسرة الملحن محمّد رحيم بحضور شقيقه طاهر رحيم، تقديم فيلم وثائقيّ تسجيليّ، عن سيرة حياة الملحّن الرّاحل ومسيرته الفنّيّة العالميّة.

في هذا السّياق، أكّد”العلي” لـ “القاهرة ٢٤”، أنّ جميع أفراد أسرة “رحيم”، ستشارك في الفيلم من بينهم زوجته مدرّبة الأسود، أنوسة كوتة، إلى جانب عددٍ من الفنّانين ومعارفه، أصدقائه وزملائه في المهنة وسيتحدّث الجميع على طيبته وشهامته وموهبته الفنّيّة وحُبّه للنّاس والفنّ ولبلده.

نذكر أنّ الملحّن والفنّان المصريّ، عمرو مصطفى، كان قد أعلن في وقت سابق، عن إقامة ليلة فنّيّة ضمن فعاليّات موسم الرّياض، تحمل اسم الملحّن محمّد رحيم، الذي توفي فجر يوم السّبت، في الثّالث والعشرين من الشّهر الجاري، إثر أزمة قلبيّة مفاجئة.

وكتب “مصطفى”، عبر حسابه الرّسميّ على موقع “فايسبوك”: “في هذه الأوقات الحزينة، تلقّيت ببالغ الأسى خبر الوفاة من معالي المستشار تركي آل الشّيخ برحيل المؤلّف الموسيقيّ الكبير محمّد رحيم”.

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أضاف “وحرصًا منّا على تكريم إرثه الفنّيّ، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، ووافق على الفور بكلّ تقدير، على أن يعلن عن التّفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبّيه”.

كما نذكر أنّ عائلة الملحّن الرّاحل محمّد رحيم، أقامت جنازته، بعد تأجيلها مرّتَين إثر تحقيقات حول وجود شبهة جنائيّة في وفاته، نفتها الجهات المعنيّة في ما بعد وأكّدت أنّ وفاته طبيعيّة.