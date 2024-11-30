شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ريدلى سكوت.. مخرج الأفلام الملحمية وصاحب البصمات فى السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد المخرج البريطاني ريدلي سكوت، وهو من مواليد مدينة ساوث شيلدز، إنجلترا، إذ ولد فى 30 نوفمبر 1937، وقد اشتهر بأنتاجه وإخراجه أعمال فنية هامة أصبحت من علامات السينما العالمية.

وخلال السطور التالية نتعرض إلى ثلاثة من أهم أفلامه فى عالم المعارك، الذى اشتهر بها وبات من أهم مخرجي عصره فيها.

Kingdom of Heaven وقد جسد الفيلم بعض المعارك خلال الحروب الصليبية، ومحالاوت القائد العربي صلاح الدين الأيوبي لاسترجاع بيت المقدس، الفيلم بطولة أورلاندو بلوم وإيفا جرين وغسان مسعود، انتاج 2005 وتكلف 147 مليون دولار وتمكن من حصد أكثر من 210 مليون دولار.

Exodus: Gods and Kings الفيلم الملحمي التاريخي الذي يتناول قصة النبي موسى وعلاقته بفرعون مصر، وعلى الرغم من المغالطات التاريخية الكثيرة التى وردت به، إلا أن الفيلم من العلامات المميزة إخراجيا فى تاريخ ريدلي سكوت، الفيلم انتاج 2014 وبطولة كل من ة كريستيان بيل وجويل إجيرتون وآرون بول.

Gladiator .. يعد من أهم أفلام ريدلي سكوت وأبرز أفلام السينما العالمية في التاريخ إذ قدم بطولته راسل كرو وحقق نجاحاً باهراً خلال فترة عرضه مما شجع مخرجه على إعادة العمل على جزء ثاني تم طرحه في العام الجارى.