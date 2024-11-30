شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. بودكاست "فى إيه" ويقدمه إسلام فوزى يكشف أسرار السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بودكاست جديد بعنوان في إيه، تقديم إسلام فوزى، وهو بودكاست هيكشف أسرار السوشيال ميديا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة البوستر الرسمي للبودكاست وكتب معلقة: بودكاست هيكشف أسرار السوشيال ميديا اللي عمرك ما تخيلتها! مواقف خرافية، تفاصيل هتكسر الدنيا، وضحك هستيري.. لو مستعد تكتشف الجانب الكوميدي المجنون من حياتنا اليومية، تابعنا حصريًا على UPodcast.



اسلام فوزى

وينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، ويقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف (اللايت كوميدي).

ويأتي هذا البودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والرجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

ويتناول: "إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهرعبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها ويبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميا مثل في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير، والتريندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.