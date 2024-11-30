شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع استخدام الموبايل أقل من 8 سنين.. سناء منصور تروج لحملة "للعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الإعلامية سناء منصور لحملة للعلم التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقالت في فيديو لها: لو ابنك أقل من 8 سنوات مينفعش يستخدم الموبيل غير 3 ساعات في الأسبوع، وده كلام أكبر دكاترة الصحة في الدنمارك، خاصة أن هناك دراسة تؤكد أن استخدام الموبايل بشكل كبير يؤدى إلى التوحد، ووجهت سناء رسالة لكل الأمهات أن يركزوا مع أولادهم.

وروج مؤخرا عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لحملة "للعلم"، التي تطلقها الشركة المحدة للخدمات الإعلامية، بهدف البُعد عن المعلومات والأخبار المضللة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وظهر خلال الفيديو الترويجي الفنانة يسرا، وهي تنصح الجميع بعدم الجري وراء أي خبر أو معلومة قبل التأكد منها، حيث قالت: "كل يوم في 3.5 مليار خبر وصورة وفيديو ومعلومة بتتنشر على الفيسبوك والإنستجرام والسناب شات، أقل من ربعها معلومات غلط، أو مضللة، وده مش كلامي، دي دراسة في جامعة أمريكية، وقالت إن أكبر خطر بيواجه العالم الأيام دي الأخبار والمعلومات الخاطئة اللي الناس بتداولها على طول وبتنشرها على طول من غير ما بيفكروا، الخلاصة ما تعملش شير عمال على بطال لأن أي خبر غلط واحد بس ممكن يأذي ناس كتير أوي، وده للعلم".

وقال عمرو الفقي، خلال مشاركته ببرنامج "كاستنج" الذي يذاع على قناة "dmc"، إنه سعيد للغاية بالبرنامج مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الناس، من أكثر الأمور التي تسعده.

وأضاف: "إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى فيه تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم".