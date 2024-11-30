شكرا لقرائتكم خبر عن مبرمجة أفلام آسيا بمهرجان القاهرة السينمائي: الانتقادات تخلق بيئة صحية للنقاش والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا حسني، مبرمجة منطقة آسيا وبرنامج عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائى، إن دور لجنة المشاهدة في مهرجاز القاهرة مقدر جدًا بالنسبة لها وهي تحب أن تطلق عليها اسم لجان الفلترة لأنها تساعد المبرمج بشكل كبير في اختيار الأفلام وبدلاً من مشاهدة 500 فيلم، يشاهد 250، وهو رقم ليس بهين.

وأضافت رشا أنها مهتمة جدًا برأي لجان المشاهدة لأنها تتابع الأفلام وتقدم تقارير كافية ووافية.

وأشارت رشا حسني إلى أنها عملت منذ 8 سنوات في المهرجان وترى أن المهرجان سيظل يعافر مهما كانت الظروف صعبة والقدرات قليلة والميزانية محدودة لأنه مهرجان عريق وكبير، وهو ما يمنحة ثقل.

وأضافت إلى أن السنيما المصرية هي الصناعة الرائدة شاء من شاء وأبى من أبى، بتاريخها وبنجومها ومواهبها، والفنين وكل عناصر الصناعة المصريين يصنعوا الفارق وأي دولة تبدأ فيها صناعة سينما يستعينون بالمصريين والمواهب المصري.

أكملت رشا حديثها أن مهرجان القاهرة لديه ميزة وهي فكرة الاكتشاف اكتشف مخرجين جدد، اكتشاف أفلام من مناطق لا نعرف شكل السينما فيها وهي عقيدة ثابتة منذ سنوات حتى من ينضم حديثا للمهرجان يعمل بنفس الهدف، البحث عن المفاجات والاكتشافات وهو ما يتسبب في ردود فعل طيبة.

واختتمت رشا حديثها بأن ردود الأفعال طيبة لأن عدد الأفلام كبير ولم يحدث منذ عام 2018 تقريبا، هناك مهرجانات في المنطقة تعرض من 80 إلى 90 وفكرة عرض افلام الكلاسيكات لاقت إعجباب كبير وأرى شباب ومراهقين حريصون على مشاهدة النسخ المرممة وإعادت اكتشاف تلك الاعمال مثل شيء من الخوف والحرام وغيرها، أما الهنات التي تحدث ولها علاقة بالتنظيم تحدث في مهرجانات كثيرة ومهرجانات كبرى ولكن في النهاية الانتقادات تخلق بيئة صحية ونقاش لصالح السينما.