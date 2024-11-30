شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا السيمفوني يقدم روائع الكلاسيكيات العالمية في الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية يقام بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل فى الثامنة مساء اليوم السبت على المسرح الكبير لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة عازف الفيولينة جورج سعادة.

ويتضمن البرنامج عددًا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها (شور) مقام سيمفوني لفكرت اميروڤ، كونشرتو الفيولنية والأوركسترا لجيوفارا والسيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم، ويحرص على تقديم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقى الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.