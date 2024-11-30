شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الوثائقية.. أفلام مهمة وزوايا جديدة تناولت حرب أكتوبر على مدار عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما قيل إن الشعب الذي يحفظ تاريخه يستطيع الحفاظ على هويته وهو ما أكد على ضرورة التأريخ فى حياة الأمم وارتقائها، وهو ما كان جليًا بالنسبة للشركة المتحدة التي انتبهت لذلك مع تدشين القناة الوثائقية التي صارت من أهم القنوات في فترة قصيرة مع الأعمال الضخمة التي تميزت بها ما خلق لها جماهيرية مع المشاهد المصري والعربى.

إذ استطاعت القناة تناول أفلام مميزة عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بالتزامن مع مرور نصف قرن على هذا النصر ففي كل فيلم تم التطرق لزاوية جديدة تعرض من خلالها بطولات وحكايات عن قادة وجنود شاركوا فى ملحمة حرب أكتوبر.

وهو ما حصل حينما كشفت النقاب عن خفايا عديدة للمرة الأولى وساهمت في تعزيز الشعور الوطنى بأهمية الانتصار الذى حققه أبطالنا منذ 51 عاما بفدائية عظيمة، وذلك عبر أعمال في منتهى الأهمية منها "من أرشيف الجبهة" الذي سلط الضوء على هزيمة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام أبطال الجيش المصرى في محافظة السويس، ومع نشاط دبلوماسي واسع المدى، اضطرت قوات الاحتلال إلى التراجع من محافظة السويس.

كما أوضح الفيلم الوثائقى، أن أبطال القوات المسلحة حطموا نظرية العدو في الحدود الآمنة وصفّوا ما تبقى له من غرور، بعد البطولات التي قدمتها القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي.

أيضًا استعرضت القناة تحت شعار "هوامش على دفتر النصر"، أقوال القادة السياسيين عن الحرب، وذلك استناداً لقادة إسرائيليين لعل أبرزهم دافيد إلعازار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والذى صرح خلال حرب أكتوبر بقوله: "لقد وقعنا في مصيدة خطة خداعية ذكية مصرية.. وابتعلنا الطعم الأول في خطة الخداع".

كما وصف ديان بقوله: "لا يمكن لأحد مهما أوتي من أسلوب في الكتابة والتصوير أن يصور هزيمة بقدر ما يراها على وجه قائد مهزوم في تقديراته وخططه وتاريخه.. هكذا كان ديان".

ولعل أبرز ما قاله إلعازار وسيبقى طوال التاريخ عاكساً لقوة الجيش المصرى واستبساله خلال حرب أكتوبر: "اتضح لنا أن مصر برغم القتال الشرس والضاري والشديد.. تسير هدوء عجيب في تنفيذ خططها".

وتواصلت الأعمال حتى العام الحالي مثلما يحصل مع فيلم القناة الجديد عن وزير دفاع النصر أحمد إسماعيل، وما يتعرض له الفيلم من زوايا عديدة يتم عرضها للمرة الأولى.