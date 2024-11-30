أحمد عبد الله محمود يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

مقتطفات من حفل عقد القران

قام الفنان أحمد عبد الله محمود بنشر مقطعين فيديو من حفل عقد القران وذلك عبر خاصية الستوري بحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهر أحمد عبد الله محمود في مقطع الفيديو الأول وهو يعقد القران وسط أجواء عائلية بسيطة أما مقطع الفيديو الثاني ظهر فيه ‏وهو يتلقى التهاني من بعض الحضور.‏

الفنان أحمد عبدالله محمود - الصورة عبر خاصية الستوري بحسابه بإنستغرام

احتفال الفنان أحمد عبدالله محمود بعقد قرانه - الصورة عبر خاصية الستوري بحسابه بإنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - احتفل الفنانبعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية، ‏وتعتبر هذه الزيجة الثانية بعد انفصال أحمد عبد الله محمود عن الفنانة سارة نخلة عام ‏‏2018.‏

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حضور قوي لـ أحمد عبدالله محمود برمضان 2024‏

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كان للفنانمحمود مشاركة مميزة في الموسم الرمضاني الماضي، حيث شارك بمسلسل "حق عرب" ‏والذي جاء من بطولة كلٍ من أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، رياض الخولي وعدد ‏آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.كما شارك أيضاً في مسلسل "بيت الرفاعي"، وذلك بجانب الفنان أمير كرارة وجاء مسلسل بيت ‏الرفاعي من بطولة كلٍ من أحمد رزق، محمد لطفي، ميرنا جميل وآخرين مسلسل "بيت الرفاعي "من ‏تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.كما ظهر كضيف شرف، في مسلسل "الحشاشين"، والذي جاء من بطولة: كريم عبد العزيز، ميرنا ‏نورالدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ‏ميمي.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».