مي عمر: إش إش مسلسل جريء هنشوفه بطريقة مختلفة

مي عمر: جرأة المسلسل في تناول الموضوع نفسه

مفاجآت مسلسل "إش إش"

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مي عمر تستعد لفيلم يجمعها بحسن الرداد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - على هامش حضورها مهرجان التميز والإبداع، تحدثت النجمةفي تصريحات صحفية عن تفاصيل مسلسل "إش إش"، والذي تشارك من خلاله بالمارثون الرمضاني المقبل 2025.كشفت الفنانة مي عمر خلال تصريحات صحفية عن تفاصيل مسلسل "إش إش"، والذي تُشارك من خلاله في دراما رمضان 2025، موضحةً أن فكرة المسلسل جريئة تتحدث عن عالم الفنانات الاستعراضيات، حيث قالت: "جرأة المسلسل في تناول الموضوع نفسه، لأننا بنتكلم عن عالم الراقصات بس بنتناوله بطريقة مختلفة".وأكملت: "إحنا بنعيش داخل حياتهم بجد، عاملة أزاي ومشاكلهم إيه، بندخل داخل حياتهم بشكل أكثر جرأة".كما تحدثت عن شخصية الفنان ماجد المصري في العمل، قائلة: "ماجد المصري عامل دور من أحلى الأدوار إللي عملها في حياته وهيكسر الدنيا السنة دي"، وعن غياب زوجها المخرج محمد سامي عن حضور المهرجان على الرغم من تكريمه، أوضحت أنه منشغل تماماً بتصوير مسلسله "سيد الناس" والذي يُشارك في رمضان أيضاً .يمكنكم مشاهدة اكتشفي أبرز طرق تنسيق الجينز بأسلوب مي عمريُذكر أن علمت "الخليج 365" سابقاً أن المخرج محمد سامي استعان بعدد من مؤدي المهرجانات والأغنية الشعبية لتقديم عددٍ من الأغاني خلال أحداث مسلسل "إش إش" أبرزهم حسن شاكوش وحمو بيكا، خاصة أن أحداث المسلسل تدور حول فنانة استعراضية تعمل في الأفراح الشعبية، وذلك تطلب تقديم أغانٍ شعبية تتناسب مع طبيعة العمل.مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.مسلسل "إش إش" يُعَد استكمالاً للتعاون الفني الذي يجمع بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذي أسفر عن 8 أعمال ما بين الدراما والسينما قبل "إش إش"، وجاءت الأعمال كالتالي: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو" وفي السينما كان هناك تعاون وحيد خلال فيلم "تصبح على خير".وفي سياق آخر تستعدلبطولة فيلم جديد يجمعها بالفنان حسن الرداد، حيث عقد جلسات عمل في الوقت الحالي للاستقرار على التفاصيل الأخيرة للعمل الذي يسجل التعاون الثاني بين مي عمر وحسن الرداد في السينما بعد فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي أنتجه أحمد السبكي وتم عرضه عام 2022 وشارك في بطولته شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».