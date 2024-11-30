انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بـ مراكش

المُخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو يُلقي كلمة خلال حفل الافتتاح

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - انطلقت بالأمس الجمعة فعاليات الدورة الـ21 منفي مراكش، وستستمر فعاليات المهرجان حتى 7 ديسمبر المُقبل.وخلال حفل الافتتاح ألقى رئيس لجنة التحكيم المخرج الإيطاليكلمة استعاد من خلالها ذكريات زيارته الأولى لمدينة مراكش في عام 2002، حيث قال إنه شعر فور وصوله بانتماء خاص للمغرب بسبب أصول والدته الجزائرية والتي نشأت في الدار البيضاء.كما أكد خلال كلمته بأنه يعتبر نفسه نصف مغربي، كما أشار إلى أن مراكش والسينما يجمعهما الغموض وجمال الصورة وقوة المونتاج، وهي العناصر التي تعكس القيم التي تجسدها مراكش والمغرب في نظره، كما أعرب خلال كلمته عن فخره الكبير برئاسة لجنة التحكيم، قائلاً: "لقد حظيت دائماً بترحيب حار في هذا البلد الرائع وفي هذا المهرجان العظيم، وأعتبر هذا الدور شرفاً ومسؤولية كبيرة".

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تفاصيل الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بـ مراكش

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وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم نخبة من الأسماء البارزة في صناعة الأفلام عالمياً، ويأتي من بينهم المخرج الإيراني علي عباسي Ali Abbasi، المخرجة الهندية زويا أختر Zoya Akhtar، الممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت Patricia Arquette، الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا Virginie Efira، جاكوب إلوردي Jacob Elordi، أندرو غارفيلد Andrew Garfield، الممثلة المغربية نادية كندة، والمخرج الأرجنتيني سانتياغو ميتري Santiago Mitre.وتشهد دورة هذا العام من المهرجان باقة متنوعة من الأفلام السينمائية، حيث سيتم عرض 70 فيلماً من 32 دولة، موزعة على أقسام مختلفة وهي: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، القارة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، عروض الجمهور الناشئ والأسرة، والأفلام المكرّمة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».