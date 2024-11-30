تكريم الملحن محمد رحيم بعد رحيله وزوجته تشكر من ساهم في تحقيق حلمه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - بعد مرور أيام قليلة على رحيل الملحن محمد رحيم، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن إقامة حفل تكريم للملحن الراحل يوم 18 ديسمبر المقبل.

تكريم محمد رحيم

بيان تكريم الملحن الراحل محمد رحيم من صفحة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين على فيسبوك

أصدرت الجمعية بياناً رسمياً نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كان نصه: "تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل/ محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، وبمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل".

وقد أعادت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم نشر المنشور وكتبت تعليق قالت فيه: "بسم الله توكلنا على الله، شكراً لتكريم الموسيقار والملحن الكبير محمد رحيم، وإن شاء الله بحضور أكبر نجوم بالوطن العربي، شكراً كل واحد حقق حلم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية".

من جهةٍ أخرى، من المقرر أن تُقام ليلةٌ غنائيةٌ بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ؛ تكريماً وتخليداً لمشوار محمد رحيم الفني، وكشف الفنان عمرو مصطفى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الحفل في أقرب وقت.

وفاة محمد رحيم

الملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا فجر السبت 23 من نوفمبر، وكان من المقرر أن يتم تشييع الجثمان في يوم الوفاة نفسه، لكن تم التأجيل بسبب خضوع الجثمان للفحص في الطب الشرعي بعدما تردد وجود شبهة جنائية حول وفاته، حيث كشف التقرير المبدئي عن وجود خدوش وكدمات بالإضافة إلى نزيف من الأنف وانتفاخ في البطن، لكن في ما بعد صدر التقرير النهائي الذي أكد أن الوفاة طبيعية.

وفور إعلان خبر وفاته حرص الجميع على نعيه وتقديم واجب العزاء للأسرة، وتذكر بعضهم الذكريات المميزة التي جمعتهم خلال تعاونهم الفني.

أبرز الحضور في الجنازة

تم تشييع الجثمان وسط حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الغناء في الوطن العربي، لعل أبرزهم: تامر حسني، محمد حماقي، حمادة هلال، جنات، حميدالشاعري، عزيزالشافعي، مصطفى قمر، لقاء سويدان، حسام حسني، لؤي وغيرهم من المشاهير.

يُذكر أن محمد رحيم تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبدالوهاب، وردةالجزائرية، وآخرون.

يمكنكم متابعة: قبل مصطفى فهمي: الأزمات الصحية طاردت هؤلاء الفنانين

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».