شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: جمال صالح لم يأخذ قرارا نهائيا بنقله لدار المسنين وإحنا تحت أمره بأي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان جمال صالح نقابة المهن التمثيلية بمساعدتها في استضافته بدار المسنين التابع للنقابة، بسبب تعرضه لأزمة مادية كبير واعتماده على أموال المساعدات التي يقدمها له بعض الناس.

وهو الأمر الذى لاقى سريعًا استجابة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لطلبه ووافق على الفور، وهو المعروف عن الدكتور أشرف زكي في الوقوف بجانب الممثلين في مثل هذه الحالات الإنسانية.

وبسؤال أشرف زكى عن حالة الفنان جمال صالح الصحية وهل تمت استضافته بدار المسنين قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حالته الصحية جيدة، وبالنسبة لاستضافته بدار المسنين ما زال في مرحلة التفكير ولم يأخذ قرار وأنا أخبرته بإننا جاهزين وتحت أمره في أي وقت".

جمال صالح ممثل مصرى بدأ مسيرته الفنية فى منتصف الثمانينيات بدور صغير في فيلم "إنحراف " مع نور الشريف ومديحه كامل ثم انطلق فى مسيرته بالسينما والتليفزيون ليقدم أدوارا ثانوية، والتي انحصرت بشكل كبير في أدوار الشر مما قلل من فرصة لإحتلال دور الفتى الاول رغم استعداده الفنى والشكلى وقتها.

من أهم أفلام الفنان جمال صالح، دور حسام فى فيلم " دموع الشيطان " وفيلم "مهمة فى تل أبيب"، أما أهم مسلسلاته كانت "ليالى الحلمية"و"العمة نور"، كما أدى شخصية "صابر" رجل عصابة في فيلم "وداعا يا ولدى".