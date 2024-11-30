شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسى وأكشن ورعب.. قصة نجاح أحمد داود مع مختلف الألوان الدرامية بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يعيشه الفنان أحمد داود خلال الفترة الحالية مع نجاح فيلم الهوى سلطان سواء على مستوى الإيرادات أو الحالة التى خلقها الفيلم من ردود فعل إيجابية إلا أن اللافت للنظر مع داود هو أن الفيلم يعد امتدادا لنجاحه مع سلسلة من الأدوار المختلفة والمميزة، وخلال الفترة الأخيرة استطاع إثبات نفسه في ألوان درامية مختلفة وهو ما نبرزه في السطور التالية خاصة أن القاسم المشترك فى تلك الأفلام هو نجاحها.

الرومانسى

فيلم الهوي سلطان ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، والتي كانت غائبة عن تحقيق إيرادات كبيرة مقارنة مع الأفلام الكوميدية أو الأكشن، إلا أن الفيلم استطاع تحقيق نجاح كبير من اليوم الأول لعرضه مع أرقام الإيرادات إلى جانب ردود الفعل.

رعب

دومًا ما كانت السينما المصرية غير مشجعة لأفلام الرعب رغم محبة عشاق السينما لها، ودومًا ما كانوا يفضلون الأفلام المعروضة في هوليود على حسابها، ولكن مع فيلم يوم 13 استطاع تقليل تلك الفجوة مع تحقيق نجاح كبير في الإيرادات وقتها، وهو الأمر اللافت للنظر حينها ما يثبت أن العمل الجيد يفرض نفسه.

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مرة أخرى مع عالم الرعب في إطار فانتازي مشوق وإثارة على مدار الأحداث استطاع بها الفيلم أن يخلق حالة مع المشاهدين، لينجح العمل بصورة كبيرة خلال فترة عرضه .

أكشن

لا يختلف أحد على أن فيلم ولاد رزق بأجزائه من أهم أفلام الأكشن في السينما المصرية والعربية، وهو ما نجح فيه أحمد داود حينما شارك في بطولة الفيلم عبر جزأيه الأول والثاني، ليقدم فيهما دورين مختلفين تمامًا بسبب طبيعة السيناريو والحبكة الدرامية فمن شخصية الشقيق الذى لا يخشى أحد بصحبة أشقائه وينفذ أصعب العمليات إلى شخصية أخرى بالجزء الثاني تمامًا.