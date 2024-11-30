شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: محمد رحيم قيمة فنية كبيرة ورحيله المفاجئ شكّل خسارة كبيرة للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، حفلًا فنيًا كبيرًا لتكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال بيان صحفي إن الفنان محمد رحيم كان قيمة فنية كبيرة قدمت للفن العربي أعمالًا متفردة ستظل علامة بارزة في عالم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن رحيله المفاجئ شكّل خسارة كبيرة للفن.

وأضاف وزير الثقافة: "إن هذا الحفل هو اعتراف بمكانة ابن من أبناء الثقافة المصرية، وتقدير لدوره في إثراء الساحة الموسيقية"، وأشار إلى أن مشاركة نجوم الغناء في هذا الحدث تؤكد المكانة التي حظي بها محمد رحيم في قلوب الفنانين والجمهور على حد سواء.

وكانت أرملته أنوسة كوتة قالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "تكريم محمد رحيم في مصر بالنسبالنا حاجة كبيرة ومشرفة، لأننا في النهاية مصريين وأي تكريم ليه لازم يكون في مصر"، مشيرة: "الحفل هيقام تحت رعاية وزارة الثقافة وجمعية المؤلفين والملحنين، وأنا بشكرهم جدًا على تلبية طلبي بتكريمه، والحمدلله إن الناس كلها معانا وواقفة جنبنا، والحفل هيحضره نجوم كبار من مصر والوطن العربي كله".

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم التي لحنها لهم الراحل محمد رحيم. وسيقدم الحفل مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقية التي تحمل بصمته، تأكيدًا على استمرارية إرثه الفني في وجدان محبيه.