شكرا لقرائتكم خبر عن كل حكاية لها بداية.. "U Podcast" تروج لـ بودكاست "ع الرايق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت صفحة "U Podcast" لحلقات بودكاست "ع الرايق" الذى يقدمه خالد عليش وزوجته الإعلامية ميرهان عمرو، ضمن محتوى بودكاست الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك فى إطار خطتها للتحول الرقمي واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا.

وشاركت صفحة "U Podcast" بوستر بودكاست "ع الرايق" وكتبت عليها: "كل حكاية لها بداية.. وحكايتنا تبدأ ع الرايق"، استمع لأكثر الحلقات تشويقًا مع خالد عليش وميرهان عمرو على منصات UPodcast

وتتطرق حلقات البودكاست إلى معلومات وأسرار تٌقال للمرة الأولى عن شخصياتهم وحكاياتهم.

ويأتي بودكاست "ع الرايق" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.