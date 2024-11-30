شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر تشويقي لبرنامج "بنجور يا بيبي" تقديم رولين القاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت صفحة يو بودكاست عن برنامج بونجور يا بيبى الذي تقدمه صانعة المحتوى رولين القاسم وعلقت الصفحة: الستات والرجالة.. علاقات مليانة تحديات، مشاعر، وأسرار! رولين القاسم هتكشف في Bonjour يا بيبي.. كل ما يحدث وراء الأبواب المغلقة، واللحظات الصادقة بين الطرفين، قريبًا على UPodcast.. مستنيينكم لحكايات مليانة إثارة وحقيقة.

وتقدم صانعة المحتوى رولين القاسم، سلسلة حلقات بودكاست تحت عنوان "بنجور يا بيبي"، وذلك ضمن أكبر منصة بودكاست عربية، أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدعيم مشروعها الواعد للتحول الرقمي، وذلك نظرًا لما تتميز به رولين القاسم من تأثير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال بودكاست "بنجور يا بيبي" تحاول "رولين القاسم" إزالة سوء الفهم أو سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، وتقديم مفهوم جديد عن تلك العلاقة الأساسية في الحياة، لتؤكد قيم الحب والتسامح والتفهم بين الزوجين أو الحبيبين، كما تتناول أكثر القضايا الشائكة في المجتمع الآن، بطريقتها البسيطة والكوميدية، من خلال مخاطبتها للمجتمع عامة والبنات خاصة، وتعرض في برنامجها أهم المشكلات من منظور عصري سريع، لتواجه التغيرات التي تحدث في شكل علاقة الرجل بالمرأة وأثر السوشيال ميديا الآن في تشكيلها، وخطورة تربص الرجل بالمرأة أو العكس.

ويأتي بودكاست "بونجور يا بيبي"ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي..

وتأتي هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي، ويأتي هذا التعاقد بعد ساعات من تعاقد المتحدة مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي الذي سيقدم برنامج "فيه إيه" على ذات المنصة، وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.