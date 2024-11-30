شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لتكريم الملحن الراحل محمد رحيم بالأوبرا بحضور نجوم الفن.. 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل حفل تكريم الموسيقار الكبير الراحل/ محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

رحل الموسيقار والملحن محمد رحيم عن عالمنا 23 نوفمبر الماضي، كما عاش عدد من نجوم الفن حزن كبير خلال تشييع جثمانه الأحد الماضي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرص على حضور الجنازة كل من الكينج محمد منير وتامر حسنى ومصطفى قمر وحميد الشاعري ومحسن جابر ومحمد حماقي والمخرج ياسر سامى والموزع أحمد عادل والشاعر هاني الصغير والفنان مصطفى كامل والفنان حلمي عبد الباقي والفنانة جنات والفنانة لقاء سويدان والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

كما استقبلت أسرته العزاء الاثنين الماضي من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، محمد منير، تامر حسني، ولؤي وتامر عاشور وأبو الليف، أنوشكا وأشرف زكى وإدوارد واحمد جوهر وتامر حسين، ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وماجد المصري ودياب، محمد حماقي ورامي جمال وفارس وكمال أبو رية ومحمد محسن والملحن أحمد زعيم والموزع أكرم عادل والموزع نادر حمدى والشاعر أحمد راؤول، وغيرهم.