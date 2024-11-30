تكريم إلهام شاهين وابنة شقيقتها في ملتقى التميز والإبداع العربي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين الجمهور سعادتها بحصولها على تكريم خاص من ملتقى التميز والإبداع العربي هي وابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين.
وأضافت: "ألف مبرووك حبيبتي، جائزة مستحقة، من جدّ وجد، ربنا يوفقك ودايماً من نجاح لنجاح أكبر، المشوار طويل وصعب، ربنا يقدرك وتحققي كل ما تتمنيه، شكراً ملتقى التميز والإبداع، شكراً رئيسةً الملتقى د. داليا المتبولي، تمنياتي بالتوفيق دائماً".
وأكدت إلهام أنها مستاءة من مهاجمة البعض لإلهام الصغيرة بسبب أفكارها وآرائها، مؤكدة أنها ما زالت في بداية مشوارها وتركز خلال الفترة الحالية في عملها فقط حتى تثبت موهبتها بين جيل الشباب، وكشفت إلهام شاهين أنها نصحتها بألا تلتفت لمثل هذه التعليقات ولا تحاول قراءتها وتركز في مشوراها الفني، خاصةً وأن مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي إمبراطورية ميم مع خالد النبوي وأعلى نسبة مشاهدة مع ليلى زاهر وسلمى أبو ضيف حققا نجاحاً كبيراً.
تكريم إلهام وابنة شقيقتهانشرت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صوراً من كواليس استلامها هي وإلهام صفي الدين تكريمها، وعلقت قائلة: "شكراً تكريمي عن مجمل أعمالي من ملتقى التميز والإبداع.. والمفاجأة الأجمل إنى أسلم جائزة التميز والإبداع لحبيبة قلبي وبنتي الغالية، الفنانة المجتهدة جداً وبتحب الفن وتحترمه جداً، إلهام صفي الدين عن دورها الرائع في مسلسل إمبراطورية ميم".
وأضافت: "ألف مبرووك حبيبتي، جائزة مستحقة، من جدّ وجد، ربنا يوفقك ودايماً من نجاح لنجاح أكبر، المشوار طويل وصعب، ربنا يقدرك وتحققي كل ما تتمنيه، شكراً ملتقى التميز والإبداع، شكراً رئيسةً الملتقى د. داليا المتبولي، تمنياتي بالتوفيق دائماً".
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إلهام شاهين تدافع عن عائلتهاالجدير بالذكر أن عائلة إلهام شاهين وتحديداً إلهام صفي تعرضت لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها بالقرب من محمود شاهين في حفل زفافه، وعلقت إلهام شاهين على الجدل المثار خلال الفترة الماضية خلال لقاء مصور أجرته وقالت فيه: "معنديش تعليق إحنا العيلة بنتعامل مع بعض كده، بنتعامل على أننا إخوات، ابن خالي، ابن خالتي وابن عمي بنسلم على بعض ونبوس بعض، إحنا طبعنا كده".
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وأكدت إلهام أنها مستاءة من مهاجمة البعض لإلهام الصغيرة بسبب أفكارها وآرائها، مؤكدة أنها ما زالت في بداية مشوارها وتركز خلال الفترة الحالية في عملها فقط حتى تثبت موهبتها بين جيل الشباب، وكشفت إلهام شاهين أنها نصحتها بألا تلتفت لمثل هذه التعليقات ولا تحاول قراءتها وتركز في مشوراها الفني، خاصةً وأن مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي إمبراطورية ميم مع خالد النبوي وأعلى نسبة مشاهدة مع ليلى زاهر وسلمى أبو ضيف حققا نجاحاً كبيراً.
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