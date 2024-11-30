تكريم إلهام شاهين وابنة شقيقتها في ملتقى التميز والإبداع العربي

تكريم إلهام وابنة شقيقتها

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إلهام شاهين تدافع عن عائلتها

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - شاركت الفنانةالجمهور سعادتها بحصولها على تكريم خاص منهي وابنة شقيقتها الفنانة الشابةنشرتعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صوراً من كواليس استلامها هي وإلهام صفي الدين تكريمها، وعلقت قائلة: "شكراً تكريمي عن مجمل أعمالي من.. والمفاجأة الأجمل إنى أسلم جائزة التميز والإبداع لحبيبة قلبي وبنتي الغالية، الفنانة المجتهدة جداً وبتحب الفن وتحترمه جداً، إعن دورها الرائع في مسلسل إمبراطورية ميم".وأضافت: "ألف مبرووك حبيبتي، جائزة مستحقة، من جدّ وجد، ربنا يوفقك ودايماً من نجاح لنجاح أكبر، المشوار طويل وصعب، ربنا يقدرك وتحققي كل ما تتمنيه، شكراًشكراً رئيسةً الملتقى د. داليا المتبولي، تمنياتي بالتوفيق دائماً".الجدير بالذكر أن عائلة إلهام شاهين وتحديداًتعرضت لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها بالقرب من محمود شاهين في حفل زفافه، وعلقتعلى الجدل المثار خلال الفترة الماضية خلال لقاء مصور أجرته وقالت فيه: "معنديش تعليق إحنا العيلة بنتعامل مع بعض كده، بنتعامل على أننا إخوات، ابن خالي، ابن خالتي وابن عمي بنسلم على بعض ونبوس بعض، إحنا طبعنا كده".وأكدتأنها مستاءة من مهاجمة البعضالصغيرة بسبب أفكارها وآرائها، مؤكدة أنها ما زالت في بداية مشوارها وتركز خلال الفترة الحالية في عملها فقط حتى تثبت موهبتها بين جيل الشباب، وكشفتأنها نصحتها بألا تلتفت لمثل هذه التعليقات ولا تحاول قراءتها وتركز في مشوراها الفني، خاصةً وأن مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي إمبراطورية ميم مع خالد النبوي وأعلى نسبة مشاهدة مع ليلى زاهر وسلمى أبو ضيف حققا نجاحاً كبيراً.

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