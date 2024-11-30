الأمير ويليام وكيت ميدلتون يقضيان الكريسماس مع الملك تشارلز والأمير هاري خارج الحسابات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - احتفالات الكريسماس أوشكت على دق أبواب العالم أجمع، وبصفةٍ خاصة العائلات المالكة الأوروبية. فلكل عائلة طقوسها في قضاء هذه العطلة والاحتفال بها وطريقة التجمع العائلي وقائمة الضيوف. وعن العائلة المالكة البريطانية فقد تم الكشف عن كيفية قضاء تلك العطلة للملك، الملكة، أمير وأميرة ويلز.

كيت ميدلتون والأمير ويليام ينضمان للملك وأفراد العائلة في عطلة الكريسماس

في نهاية احتفالية لعام مليء بالتحديات، وبعد أن أعلن قصر كنسنغتون أن كيت ميدلتون ستستضيف حفلها السنوي Together at Christmas carol serviceمع الأمير ويليام وأعضاء آخرين من العائلة، يخطط أمير وأميرة ويلز مع أطفالهما الثلاثة، لقضاء عطلة الكريسماس مع الملك تشارلز ومعظم أفراد العائلة المالكة في ساندرينغهام، عقار نورفولك حيث تقضي العائلة المالكة عادة الكريسماس كل عام.

الأمير هاري وميغان ماركل لن ينضما للعائلة في الكريسماس

من جانبهما، لن ينضم الأمير هاري وميغان ماركل إلى العائلة المالكة في تجمع الكريسماس في ساندرينغهام هذا العام أيضاً، حيث لم يتلقيا دعوة للحضور، بينما يخطط دوق ودوقة ساسكس للاحتفال في الولايات المتحدة. وقد كانت المرة الأخيرة التي انضم فيها الزوجان للعائلة في الكريسماس عام 2018 (العام الذي تزوجا فيه).

ويأتي ذلك بعد عدم دعوة هاري، 40 عاماً، وميغان، 43 عاماً، أيضاً إلى احتفالات يوم ميلاد الملك الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour في يونيو من هذا العام، والذي جاء بعد شهر من عدم لقاء هاري ووالده عندما كان دوق ساسكس في المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لألعاب إنفكتوس Invictus. في ذلك الوقت، عزا المتحدث باسم الأمير هاري عدم اللقاء إلى "الجدول الزمني المزدحم" للملك، وسط التوترات المستمرة بين هاري ووالده وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.

كما أخبر مصدر مجلة people في وقتٍ سابق من هذا العام أنه عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع والده، فإن مكالمات هاري "لا يتم الرد عليها".

حفل الكريسماس الماضي آخر ظهور لكيت ميدلتون قبل الجراحة والكشف عن السرطان

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أقامت كيت ميدلتون العام الماضي 2023 حفل Together at Christmas- الذي كان يحتفل بأفضل ما يتم القيام به في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكان هذا الحفل هو الظهور الأخير لكيت ميدلتون بعد أن أعلن قصر كنسينغتون في يناير من هذا العام أن أميرة ويلز خضعت لجراحة في البطن دون الكشف عن تفاصيلها، لتنقطع كيت عن الأنظار وتتكاثر حولها نظريات المؤامرة عن سبب اختفائها، ثم تعود وتظهر في مارس لتعلن بنفسها إصابتها بالسرطان.

وخلال رحلة علاجها الكيميائي، ظهرت كيت مرتين، كانت الأولى في يوم ميلاد الملك تشارلز، الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour، في يونيو، أما الآخر، فكان لحضورها نهائي بطولة ويمبلدون للرجال.

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