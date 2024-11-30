منطقة “ذا جروفز” تنطلق بحلة جديدة ضمن موسم الرياض ٢٠٢٤

تعود منطقة “ذا جروفز”، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٤، لاستقبال الزوار يوم الثلاثاء المقبل (الثالث من ديسمبر)، في حي الرفيعة غرب الرياض، بحلة جديدة، تقدم تجربة ترفيهية استثنائية تمزج بين الطبيعة والفن والهندسة المعمارية المبتكرة.

وتتميز “ذا جروفز” بتنوع مناطقها وتجاربها التي تلائم جميع الفئات، حيث تضم بحيرة خلابة تُعد واحة طبيعية تمنح الزوار ملاذًا هادئًا، إلى جانب مسرح عائم ينبض بالحياة مع عروض موسيقية حية يمكن مشاهدتها من جميع المطاعم المحيطة.

وتضم منطقة “ذا جروفز” مجموعة من المطاعم الفاخرة التي تقدم تجارب طعام متنوعة. حيث يتميز مطعم “زاما زولو” بمأكولات مستوحاة من ثقافة جنوب أفريقيا مع اللحوم المشوية وعروض ترفيهية إفريقية، بينما يقدم مطعم “هوانم جروفز سيتي” تجربة شرقية فريدة مع أطباق عربية أصيلة وعروض موسيقية حية على أنغام العود. أما “ياماغاتا” فيتخصص في تقديم الأطباق اليابانية التقليدية بمكونات طازجة.

ويأتي مطعم “خواجة يني” ليجمع بين النكهات العربية واليونانية في أجواء راقية. وتنتشر هذه المطاعم في أنحاء الحديقة لتمنح الزوار المذاقات العالمية مع الترفيه في قلب الرياض.

وتشمل الوجهات الجديدة “ليتل كريزي”، الذي يقدم عروضًا مبهرة مليئة بالإبداع، و”فيدا فيرا”، الوجهة المثالية للاحتفالات المحلية والعالمية.

وتحتضن “ذا جروفز” قرية تسوق مميزة تجمع بين الطابع الأوروبي والتراث المحلي، حيث يمكن للزوار استكشاف بوتيكات تعرض منتجات فاخرة، إلى جانب مقاهي تقدم أشهى المشروبات والحلويات طوال العام.

كما تحتوي المنطقة على حديقة “لوكا بارك”، وهي أول حديقة تستقبل الكلاب في المملكة، مما يضيف عنصرًا جديدًا وفريدًا للترفيه.

إضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستماع بالـ “الحديقة الإنجليزية” فعند دخول الزوار إلى “ذا جروفز”، يستقبلهم ممر مضاء يقودهم إليها، وهي حديقة مزينة بمزهريات كبيرة مليئة بالزهور والنباتات الملونة، فيما تأخذ “هوانم جروفز سيتي” الزوار في رحلة لاستكشاف تفاصيل الشرق الأصيل، من الفنون إلى المأكولات، في أجواء لا مثيل لها. ويتميز المطعم بمشهد موسيقي حي مع عروض العود.

وتم تصميم المنطقة بشكل عام لتلبية احتياجات الزوار وتوفير أقصى درجات الراحة، من خلال ممرات مكيفة تلائم جميع الفصول، ومواقف مخصصة لكبار الشخصيات، وعيادة طبية مجهزة بالكامل لضمان سلامة الجميع.

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ويقدم تطبيق “ذا جروفز” تجربة رقمية متكاملة تتيح للزوار سهولة الوصول إلى كافة المعلومات والخدمات المتعلقة بالمنطقة، ومن خلاله يمكن للمستخدمين شراء التذاكر العامة وإجراء الحجوزات للمطاعم والأنشطة المختلفة بالإضافة إلى استكشاف تفاصيل كل منطقة وما تقدمه من عروض وتجارب فريدة.

ويمكن البدء في شراء التذاكر من اليوم من خلال تحميل التطبيق عبر متجر App store، أو Google play، أو عبر الدخول على تطبيق webook الذي يحول الزائر إلى الموقع الرئيسي للمنطقة.