بالصور- تكريم مستحَق لـ كارلا حدّاد في الأردنّ… اقرأ التفاصيل

كرّم المنتدى العالميّ للتّواصل الاجتماعيّ في الأردنّ، الإعلاميّة اللبنانيّة، كارلا حدّاد، كأفضل مقدّمة برامج ترفيهيّة عن برنامجها النّاجح The Stage.

بهذه المناسبة، نشرت “كارلا” عبر “إنستغرام”، أكثر من صورة من أجواء التّكريم، إضافة إلى النّدوة التي شاركت فيها كمتحدّثة خلال المنتدى وكتبت :” لبنان، أهديك هذا التّكريم من الأردنّ، عن برنامج the stage الذي كان هدفه الأوّل، نقل صورة بلدي الجميلة لكلّ الوطن العربيّ من خلال نجومه”.

وأضافت:”شكرًا للمنتدى العالميّ للتّواصل الاجتماعيّ لاستضافتي في الأردنّ، كمتحدّثة ضمن ندوة “إتقان الكاريزما والتّواصل: مهارات أساسيّة لمقدّمي البرامج”، وعلى تكريمي كأفضل مقدّمة برامج ترفيهيّة”.

وفي كلمتها بعد استلام الجائزة على المسرح، عبّرت “كارلا “، عن سعادتها بالتّكريم والاحتفال بالنّجاح في الأردنّ المعروف بثقافته وشهامة شعبه رغم صعوبة الاحتفال بالنّجاح عندها يكون بلدها لبنان موجوعًا ومجروحًا.

كما شكرت LBCI، المؤسّسة العريقة التي آمنت ببرنامج THE STAGE وساهمت في تحقيق بصمة مختلفة في عالم البرامج.

نذكر أنّ كارلا حداد، تركت بصمة لافتة، على صعيد التّقديم والإطلالة والحضور من خلال برنامج THE STAGE الرّاقي، الذي استضافت فيه وجوهًا وضيوفًا في حلقات تكريميّة لكبار نجوم لبنان، الذين أغنوا السّاحة الفنّيّة اللبنانيّة بأجمل الأغنيات، منهم: الشّحرورة صباح، وديع الصّافي، نصري شمس الدّين، فريال كريم، ملحم بركات، عازار حبيب، زكي ناصيف، الياس الرّحباني وغيرهم الكثير.

خلال حلقات البرنامج تألّقت “كارلا” وقدّمت حلقات ناجحة، أعادت الجمهور وخاصّة الجيل الجديد إلى “نوستالجيا” الزّمن الفنّيّ الجميل.

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تجدر الإشارة، إلى أنّه كان من المقرّر أن تبدأ “كارلا”، بعرض برنامج The Stage ضمن شبكة البرنامج الجديدة على شاشة LBCI لكن بسبب الحرب على لبنان، تمّ تأجيل جميع البرامج على المحطة إلى وقت لاحق.