شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يختتم فعالياته اليوم ويكرم دريد لحام والمسرح السوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت 30 نوفمبر مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنان محمد منير العرقي فعاليات دورته الـ 25، وسيعلن خلال حفل الختام عن جوائز "التانيت" البرونزية والفضية والذهبية، والـ"تانيت" هي الآلهة القمرية للحضارة القرطاجية.

أيام قرطاج المسرحية قائمة عروضه مقسمة علي عدة مسارات منها مسار المسابقة الرسمية والتي تضم 12 عرضا مسرحيا منها (رقصة السماء/ تونس، طبيب بعد الموت/ السنغال، البخارة تونس، لعبة النهاية / مصر، العاشق / فلسطين، بين قلبين/ قطر، اتنين بالليل / لبنان، يا طالعين الجبل / الأردن، بيت أبو عبدالله / العراق، لافكتوريا/ المغرب، منطقة حرة / بنين، مسرحية كيف نسامحنا / الإمارات العربية المتحدة).

جدير بالذكر أن الهيئة المديرة للدورة ( 25 ) لأيام قرطاج المسرحية، يرأسها محمد منير العرقي المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم، وعضوية كل من: نصاف بن حفصية، مستشارة فنية / مساعدة مدير، عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الإشراف، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني / مدير البرمجة، محمد الهادي بالخير المستشار الفني / مدير تقني، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية والتربصات، غازي الزغباني مستشار فني ومشرف على حفلي الافتتاح والاختتام، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.