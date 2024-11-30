عمرو يوسف يشوق جمهوره لفيلم “درويش” بطريقة مبتكرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقة جديدة ومبتكرة شوّق الفنان عمرو يوسف جمهوره لفيلمه الجديد “درويش”، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس التصوير ظهر فيه العديد من صناع العمل، ومنهم محمد شاهين، ودينا الشربيني، وتارا عماد، والمنتج محمد حفظي، والمخرج وليد الحلفاوي، بجانب الفنان مصطفى غريب الذي تصادف الاحتفال بعيد ميلاده.

وظهر أبطال الفيلم وصناعه وهم يغنون لمصطفى غريب أغاني عيد الميلاد، وعمرو على الفيديو قائلًا: “من كواليس التصوير… فيلم درويش وعيد ميلاد العسل مصطفى غريب”.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية “درويش”، وهو رجل يعيش في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويعيش مفارقات مثيرة، حيث يجسد التناقضات بين الفكاهة والحيلة، والبساطة والذكاء التخطيطي، في رحلة مثيرة تمزج بين الطابع الكوميدي والأكشن، ما يجعلها نموذجًا فريدًا للشخصيات السينمائية.

يُذكر أن عمرو يوسف يحضر لتقديم شخصية درويش منذ نحو أربع سنوات وذلك بعمل جلسات مع الكاتب وسام صبري، ويشارك في هذا العمل السينمائي مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري، ومنهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي.