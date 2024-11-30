تركي آل الشيخ ينتقد التكرار الغنائي.. وأحلام تعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس “هيئة الترفيه السعودية”، عن استيائه من التكرار في الألحان وطريقة تنفيذ الأغنيات وصعوبة كلماتها، في وجهة نظر أيدتها النجمة الإماراتية أحلام الشامسي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” تعليقاً على تغريدة لحفل المطرب السعودي نواف الجبرتي: “لعلها تكون بداية لصعود نجم جديد في سماء الاغنيه السعودية، نحتاج نجوم نحتاج الالحان نحتاج كلام، الساحه الان في رايي الشخصي بطعم واحد انا لا استمتع فيه، فيه تكرار عجيب في الالحان وطريقة التنفيذ وكلمات صعبه وغير مفهومة، قد يكون جيل غير الجيل الحالي وقديكون هذا ذوقهم”.

وأعادت أحلام نشر تدوينة آل الشيخ معلقةً بقولها: “كلامك صحيح يا بوناصر وهذا الكلام انا كنت اتكلم فيه مع كثير من الاصدقاء التكرار في الكلام والتيم وطريقه التوزيع المتشابهه ادت الى عدم استمرار ولمعان الاعمال”.

وأضافت الشامسي: “سألت ومازلت اسال لماذا بعض الاعمال المطروحة من اكثر من سنتين تقريباً تتبخر ؟! والنقاش في بعض التفاصيل سيؤدي الى استمرارية ونجاح الاغنية الخليجية، وفي اعتقادي التكرار ممل، ارجوا ان يكون عند المتابعين جواب بدون تحيز وبدون تجريح”.