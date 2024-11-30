كارمن لبس تكشف أسرار زواجها من زياد الرحباني والتحرش في طفولتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غاصت الممثلة اللبنانية كارمن لبس في تفاصيل حياتها الشخصية، على غرار تعرضها للتحرش، و”زواجها” من مواطنها الفنان زياد الرحباني

وقالت في تصريحات إعلامية عن ارتباطها بالرحباني: “كتبنا تعهداً بيني وبينه وتزوجنا أمام الله ولم يسجل هذا الزواج على ورقة (رسمية)”.

وأشارت إلى أن الطلاق وقع لاحقاً لأسباب شتى، مثل الوضع المادي، وعدم رضى المحيطين به بعلاقتهما، وعدم بلوغها النضج الكافي.

وأوضحت أنها التقت بالرحباني حين عملت معه في مسرحية “فيلم أميركي طويل” عام 1980.

وذكرت لبس أنها تزّوجت للمرة الأولى حين كان في سن الـ14عاماً وأنجبت ابنها مروان في عمر الـ 15 عاماً، وطلقت زوجها بعد عام واحد.

وذهبت لبس إلى ماضيها بعيداً، لتروي تعرضها للتحرش حين كان تبلغ من العمر 9 سنوات، كاشفةً أنها ذهبت لشراء البوظة، فالتقت جارها وصديق والدها في الطريق، فاستدرجها إلى منزله حيث حاول الاعتداء عليها، قبل أن تهرب.

وأضافت أنها لم تخبر إلا والدتها بالواقعة، فأمرتها الأخيرة بعد البوح أمام أحد كي لا تتسبب بجريمة قتل.