إلهام شاهين تعود إلى “سيد الناس” بعد تكريمها في مهرجان الفيوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة إلهام شاهين الى الاستوديوهات لتواصل تصوير أعمالها الفنية، وذلك بعد انتهائها من كافة المناسبات الفنية التي شاركت فيها الفترة الماضية والتي بدأتها بمهرجان الجونة، انتهاء بمهرجان الفيوم لأفلام البيئة.

سوف تبدأ إلهام أعمالها الفنية بالدخول لتصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”، الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل بمشاركة الفنان عمرو سعد يوم الثلاثاء المقبل بأحد الديكورات الأساسية للعمل.

وتلعب إلهام شاهين شخصية عمة عمرو سعد في المسلسل، حيث تدعمه دائمًا في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل.

كانت إدارة “مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة” في دورته الأولى قد أعلنت عن تكريم الفنانة إلهام شاهين.

وكشفت إدارة المهرجان أن تكريم إلهام شاهين جاء نظراً للإسهامات الكبيرة التي قدّمتها خلال مشوارها الفني، ومشاركتها في السينما المصرية بعدد كبير من الأفلام كممثلة ومنتجة سينمائية؛ لتكون امتداداً لجيل من رائدات وصانعات السينما المصرية، بالإضافة الى نشاطها في الشأن العام والقضايا الخاصة بالبيئة والمرأة.

مسلسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.