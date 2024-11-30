منة شلبي تتألق في موسم الرياض: “شمس وقمر” ترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة منة شلبي النجاح على الصعيد الفني، وذلك بعد تحقيق مسرحيتها الجديدة “شمس وقمر” التي تقدمها حالياً على مسرح “بكر الشدي” ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، نجاحاً كبيراً وذلك بعد رفعها شعار “كامل العدد” منذ أول يوم عرض لها.

وتصدر اسم المسرحية أيضًا “ترند” موقع “إكس” حيث احتلت المركز الأول على نفس الموقع بعد ساعات قليلة من عرضها الأول.

يأتي نجاح منة على المسرح تزامناً مع نجاحها الكبير الذي تحققه حالياً في السينما بفيلمها “الهوى سلطان” والذي قارب على دخول إيراداته نادي المئة، حيث حقق حتى الآن ما يقارب الـ70 مليون جنيه داخل مصر، في مفاجأة كبيرة بالوسط الفني.

كان المستشار تركي آل الشيخ، قد روّج لمسرحية “شمس وقمر”، منذ أيام بنشر البوستر الترويجي الرسمي لها وعلق عليه بقوله: “المسرحية الكوميدية شمس وقمر، من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي، من 28 نوفمبر الى 2 ديسمبر”.

جدير بالذكر أن مسرحية “شمس وقمر” بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، والمسرحية من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.