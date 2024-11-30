مي عمر أفضل ممثلة في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت الفنانة مي عمر جائزة أفضل ممثلة في رمضان 2024 عن دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وذلك من ملتقى التميز والإبداع العربي، والذي يُقام حفل توزيع الجوائز الخاصة به مساء الجمعة المقبل بالقاهرة.

وفاز بجائزة أفضل ممثل الفنان أحمد زاهر عن دوره في المسلسل نفسه، فيما حصل المخرج محمد سامي على جائزة أفضل مخرج، بذات المسلسل.

وحصلت الفنانة الشابة ليلى زاهر على جائزة أفضل نجمة شابة عن مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، بينما فازت شقيقتها ملك زاهر بجائزة التميز والإبداع عن دورها في مسلسل “محارب”.

وفازت سهر الصايغ بجائزة أفضل دور نسائي عن دورها في مسلسل “المعلم”، كما فاز شيكو بجائزة أفضل فنان كوميدي عن مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”.

وسوف يتم تكريم الفننانة إلهام شاهين بجائزة التميز والإبداع العربي عن مجمل أعمالها، إضافة الى تكريم الفنانة بشرى عن دورها في مسلسل “طبيبة شرعية”.

كما سيتم تكريم كل من منة فضالي، وعبير صبري، ورحاب الجمل بجوائز عن أدائهن المميز في مسلسلات “كوبرا”، و”صدفة”، و”برغم القانون” على التوالي، بينما حصلت دنيا المصري على جائزة التميز والإبداع عن دورها في مسلسل “حق عرب”.